Спектакль Сказка об Иван-царевиче, Жар-птице и Сером Волке

Сказка о царе и его сыновьях на сцене этнографического театра

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Как во стольном городе, да жил премудрый царь о трех сынах». Эта история о смелом Иване, который отправляется в путешествие за златою птицею с золотыми перами, обещает увлечь зрителей с первых минут.

Приключения и испытания

Младший брат Иван не только сразится с птицей, но и встретит на своем пути златогривого коня и прекрасную Елену. Его путешествие приведет его в царство Долмата и во дворец Афрона, где его ждет множество приключений и неожиданных поворотов.

Дружба и верность

Не оставит Ивана в трудную минуту его верный друг — могучий Серый Волк. Вместе они столкнутся с завистью и злобой, но смогут ли они преодолеть все преграды? Зрителю предстоит узнать, победит ли дружба и верность в этой непростой борьбе.

Что вас ждет на спектакле?

На нашем спектакле вы не только насладитесь увлекательным сюжетом, но и сможете послушать вдохновляющие песни, полюбоваться восточными танцами и увидеть яркие костюмы. Это представление подойдет для всех: и для любителей оружия, и для ценителей музыкального искусства, а также для маленьких зрителей и мудрых старцев.

Мы уверены, что вам понравится! Спектакль наполнен энергией и радостью, а мед и пиво мы оставили для вас! Приходите и станьте частью этой удивительной сказки!