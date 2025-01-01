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Сладкая жизнь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сладкая жизнь

Спектакль Сладкая жизнь

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия «Сладкая жизнь»

Обещать не значит жениться? Эта история как раз об этом. Главная героиня, прожив более двадцати лет с мужчиной, который не удостоил её ни любви, ни уважения, наконец решает побороться за своё счастье и раскрыть тайну всей своей жизни.

«Сладкая жизнь» — это комедия о женской преданности и материнской любви. Спектакль наполнен смешными моментами и трогательными ситуациями, а также итальянской красотой и вкусом к жизни, что создает атмосферу настоящего Dolcevita!

Действующие лица

  • Олеся Железняк
  • Татьяна Орлова
  • Олег Кассин
  • Спартак Сумченко
  • Анастасия Макарова
  • Савелий Сумченко
  • Борис Яновский / Станислав Устюжанин
  • Иван Назаров / Яков Тихомиров

Создатели спектакля

Сценография и костюмы: Андрей Климов

Режиссер: Роман Самгин

Не упустите возможность погрузиться в мир комедии «Сладкая жизнь», где каждое слово и действие наполняются смыслом и эмоциями!

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Олег Кассин
Олег Кассин
Спартак Сумченко
Анастасия Макарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
16:00 от 1500 ₽
4 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
16:00 от 1500 ₽

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