Спектакль Сладкая жизнь

Комедия «Сладкая жизнь»

Обещать не значит жениться? Эта история как раз об этом. Главная героиня, прожив более двадцати лет с мужчиной, который не удостоил её ни любви, ни уважения, наконец решает побороться за своё счастье и раскрыть тайну всей своей жизни.

«Сладкая жизнь» — это комедия о женской преданности и материнской любви. Спектакль наполнен смешными моментами и трогательными ситуациями, а также итальянской красотой и вкусом к жизни, что создает атмосферу настоящего Dolcevita!

Действующие лица

Олеся Железняк

Татьяна Орлова

Олег Кассин

Спартак Сумченко

Анастасия Макарова

Савелий Сумченко

Борис Яновский / Станислав Устюжанин

Иван Назаров / Яков Тихомиров

Создатели спектакля

Сценография и костюмы: Андрей Климов

Режиссер: Роман Самгин

Не упустите возможность погрузиться в мир комедии «Сладкая жизнь», где каждое слово и действие наполняются смыслом и эмоциями!