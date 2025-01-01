Спектакль Сладкая жизнь

Обещать не значит жениться? Эта история как раз об этом. Главная героиня, прожив более двадцати лет с мужчиной, который не удостоил её ни любви, ни уважения, наконец решает побороться за своё счастье и раскрыть тайну всей своей жизни.
«Сладкая жизнь» — это комедия о женской преданности и материнской любви. Спектакль наполнен смешными моментами и трогательными ситуациями, а также итальянской красотой и вкусом к жизни, что создает атмосферу настоящего Dolcevita!
Сценография и костюмы: Андрей Климов
Режиссер: Роман Самгин
Не упустите возможность погрузиться в мир комедии «Сладкая жизнь», где каждое слово и действие наполняются смыслом и эмоциями!