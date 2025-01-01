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Все о Золушке
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Спектакль Все о Золушке

Золушка нашего времени танцует модернданс
Постановка
Московский театр мюзикла 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классическую сказку

Новый спектакль «Все о Золушке» подарит зрителям уникальную интерпретацию знакомой с детства истории. В этой версии классические персонажи обретают новые черты характера и проявляют себя в привычных ситуациях с неожиданной стороны. Золушка, уже не такая, как в традиционных версиях, находит свое счастье с героем, который совсем не похож на принца, что добавляет интригу и новизну.

Современные отношения и вечные ценности

Сюжет мюзикла переносит Золушку в реалии современной жизни и отношений, что придает сказке актуальность и свежесть. Несмотря на это, основные ценности — любовь, вера в чудо и преодоление препятствий — остаются прежними, даря надежду на то, что любовь и счастье могут найти нас в самых неожиданных местах. Золушки — вечны, а принцы не обязательно живут в дворцах.

 

Режиссер
Олег Глушков
В ролях
Ксения Ларина
Екатерина Новоселова
Анна Гученкова
Елена Моисеева
Оксана Костецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
26 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
28 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
29 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
31 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
1 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
2 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
3 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
4 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
6 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
7 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
8 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
9 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

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