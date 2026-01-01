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Скупой рыцарь
Киноафиша Скупой рыцарь

Спектакль Скупой рыцарь

Постановка
Мариинский театр 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Скупой рыцарь: Премьера оперы в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится долгожданная премьера оперы Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь», основанной на поэме Александра Пушкина. Музыкальной интерпретацией займётся известнейший дирижёр Валерий Гергиев, а режиссёрское видение представит Александр Пономарев. Художественные решения по декорациям и костюмам разработала Анна Подволоцкая, а светом будет заниматься Александр Пальков. Ответственный концертмейстер — Юрий Кокко.

Сюжет оперы

Опера состоит из трёх картин, каждая из которых погружает зрителя в мир средневекового рыцарства и конфликтов между отцовским богатством и человеческими чувствами.

Первая картина

В первой картине мы знакомимся с молодым рыцарем Альбером, который страдает из-за отсутствия нового костюма для участия в турнирах. Его отец, скупой Барон, не желает поддерживать сына финансово. Альбер обращается к ростовщику за помощью, но тот предлагает ему тёмный выход — убийство отца ради наследства. В ярости Альбер прогоняет ростовщика, решая искать защиту у Герцога.

Вторая картина

Во второй картине нам показывают старого Барона, который в подвале любуется своими сокровищами. Он наслаждается иллюзией власти, которую приносят его деньги, не осознавая, какая цена была уплачена за их накопление. Его единственная забота — это мысль о наследнике, который, по его мнению, распорядится богатством бездумно.

Третья картина

В третьей картине действие переносится во дворец Герцога. Он слушает жалобы Альбера и обещает поговорить с Бароном. Когда тот приходит, герцог намерен выяснить причины отсутствия сына при дворе. Барон обвиняет Альбера в преступлениях, вызвав гнев юноши и дуэль. В финале, после стычки с Герцогом, Барон осознает свою судьбу, думая лишь о своих потерянных сокровищах.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную оперу, которая затрагивает вечные темы любви, жадности и печали на сцене Мариинского театра!

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В других городах
Июль
12 июля воскресенье
20:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 2100 ₽

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