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Евгений Онегин. Страницы романа..
Киноафиша Евгений Онегин. Страницы романа..

Спектакль Евгений Онегин. Страницы романа..

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический спектакль по Пушкину в театре им. Ленсовета

Приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа», который окунёт зрителей в мир классической русской литературы и музыки.

Спектакль проходит в одном действии и включает участие Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Под управлением народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России и почётного гражданина Санкт-Петербурга Александра Чернушенко, вы услышите шедевры Петра Ильича Чайковского, которые придадут особую атмосферу произведению.

Это уникальное сочетание поэзии и музыки позволит вам заново открыть для себя знаменитый роман Александра Пушкина. Не упустите шанс насладиться этим произведением в исполнении талантливых музыкантов и артистов!

Режиссер
Олег Леваков
В ролях
Виктория Волохова
Анна Ковальчук
Сергей Мигицко
Максим Мишкевич
Сергей Перегудов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Евгений Онегин. Страницы романа.. Евгений Онегин. Страницы романа.. Евгений Онегин. Страницы романа..

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