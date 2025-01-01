Музыкально-поэтический спектакль по Пушкину в театре им. Ленсовета

Приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа», который окунёт зрителей в мир классической русской литературы и музыки.

Спектакль проходит в одном действии и включает участие Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. Под управлением народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России и почётного гражданина Санкт-Петербурга Александра Чернушенко, вы услышите шедевры Петра Ильича Чайковского, которые придадут особую атмосферу произведению.

Это уникальное сочетание поэзии и музыки позволит вам заново открыть для себя знаменитый роман Александра Пушкина. Не упустите шанс насладиться этим произведением в исполнении талантливых музыкантов и артистов!