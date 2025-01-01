Спектакль Бешеные деньги

Бешеные деньги. Премьера в Санкт-Петербурге

28 и 29 ноября на основной площадке «Петербург-концерта» — в Малом зале Екатерининского собрания — Театр «АРТ» представит комедию «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Постановка осуществляется основателем и художественным руководителем театра, заслуженным артистом России Александром Исаковым.

Спектакль обещает быть не просто очередной интерпретацией классического текста, а живым и динамичным размышлением о важных темах, актуальных в современном обществе. Островский мастерски сочетает интриги, запоминающиеся характеры и остроумные диалоги, ставящие зрителей перед вечным вопросом: кто одержит верх в борьбе между тратой и накоплением, и останется ли место для настоящих чувств в этом противостоянии?

Актуальность и проблемы выбора

Александр Исаков акцентирует внимание на классике, чтобы современно обсудить нравственные выборы. «Пьеса Островского была актуальна вчера, она актуальна сегодня, и я уверен, что будет актуальна всегда», — говорит режиссер. Он подчеркивает одно из ключевых разделений в сюжете: на тех, кто приумножает капитал, и тех, кто его тратит. «Спектакль задает вопросы о том, что остается с человеком, когда деньги становятся единственной целью, и где проходит грань, за которой можно потерять себя», — добавляет Исаков.

Сюжет спектакля

Действие происходит в Москве XIX века, где блеск аристократических салонов скрывает финансовые проблемы и долги. Столкновение двух лагерей — не умеющих жить в рамках дворян и уверенных в своем успехе дельцов — создает напряжение. Главный герой, провинциальный помещик Савва Васильков, приезжает в столицу с амбициями и влюбляется в Лидию Чебоксарову, для которой брак превращается в расчетливую сделку.

Дефицит чувств

Одна из центральных тем спектакля — «дефицит чувств» в современном мире. «Когда главный герой по-настоящему влюбляется, все вокруг его жестоко разыгрывают», — рассуждает Исаков. Он отмечает, что с годами ему становится все больше не хватает нежности и трогательности в людях. Режиссер стремится показать скрытую душевность, переданную в классическом произведении.

Художественное решение

Художественное решение спектакля, разработанное художником-постановщиком Еленой Заяц, сочетает традиции и новаторство. Действие начинается в театральной ложе, создавая эффект «театра в театре». Это разрушение «четвертой стены» усиливает вовлеченность зрителей и подчеркивает игровую природу события. Контраст между роскошной гостиной Чебоксаровых и обветшалой комнатой второго акта визуально демонстрирует социальное неравенство и противоположные жизненные установки героев.

Актерская команда

В спектакле принимает участие сильная актерская команда, в которую входят признанные мастера и яркие представители молодого поколения. Главные роли исполняют: