Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бешеные деньги
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

12+
Режиссер Александр Исаков
Возраст 12+

О спектакле

Бешеные деньги. Премьера в Санкт-Петербурге

28 и 29 ноября на основной площадке «Петербург-концерта» — в Малом зале Екатерининского собрания — Театр «АРТ» представит комедию «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Постановка осуществляется основателем и художественным руководителем театра, заслуженным артистом России Александром Исаковым.

Спектакль обещает быть не просто очередной интерпретацией классического текста, а живым и динамичным размышлением о важных темах, актуальных в современном обществе. Островский мастерски сочетает интриги, запоминающиеся характеры и остроумные диалоги, ставящие зрителей перед вечным вопросом: кто одержит верх в борьбе между тратой и накоплением, и останется ли место для настоящих чувств в этом противостоянии?

Актуальность и проблемы выбора

Александр Исаков акцентирует внимание на классике, чтобы современно обсудить нравственные выборы. «Пьеса Островского была актуальна вчера, она актуальна сегодня, и я уверен, что будет актуальна всегда», — говорит режиссер. Он подчеркивает одно из ключевых разделений в сюжете: на тех, кто приумножает капитал, и тех, кто его тратит. «Спектакль задает вопросы о том, что остается с человеком, когда деньги становятся единственной целью, и где проходит грань, за которой можно потерять себя», — добавляет Исаков.

Сюжет спектакля

Действие происходит в Москве XIX века, где блеск аристократических салонов скрывает финансовые проблемы и долги. Столкновение двух лагерей — не умеющих жить в рамках дворян и уверенных в своем успехе дельцов — создает напряжение. Главный герой, провинциальный помещик Савва Васильков, приезжает в столицу с амбициями и влюбляется в Лидию Чебоксарову, для которой брак превращается в расчетливую сделку.

Дефицит чувств

Одна из центральных тем спектакля — «дефицит чувств» в современном мире. «Когда главный герой по-настоящему влюбляется, все вокруг его жестоко разыгрывают», — рассуждает Исаков. Он отмечает, что с годами ему становится все больше не хватает нежности и трогательности в людях. Режиссер стремится показать скрытую душевность, переданную в классическом произведении.

Художественное решение

Художественное решение спектакля, разработанное художником-постановщиком Еленой Заяц, сочетает традиции и новаторство. Действие начинается в театральной ложе, создавая эффект «театра в театре». Это разрушение «четвертой стены» усиливает вовлеченность зрителей и подчеркивает игровую природу события. Контраст между роскошной гостиной Чебоксаровых и обветшалой комнатой второго акта визуально демонстрирует социальное неравенство и противоположные жизненные установки героев.

Актерская команда

В спектакле принимает участие сильная актерская команда, в которую входят признанные мастера и яркие представители молодого поколения. Главные роли исполняют:

  • Эра Зиганшина — Надежда Антоновна Чебоксарова, народная артистка Российской Федерации
  • Вера Егорова — Надежда Антоновна Чебоксарова
  • Евгения Глотова — Лидия Юрьевна
  • Серафима Ковальчук — Лидия Юрьевна
  • Кирилл Долгов — Савва Васильков
  • Валерий Никитенко — народный артист Российской Федерации
  • Сергей Ребрий — заслуженный артист Российской Федерации
  • Антон Красиков, Даниил Калинкин и Дмитрий Дмитриев

Купить билет на спектакль Бешеные деньги

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
25 декабря четверг
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
11 января воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
24 января суббота
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
12 февраля четверг
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
28 февраля суббота
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Девочки
12+
Драма
Девочки
12 января в 19:00 Открытое пространство
от 1000 ₽
Шинель М.
16+
Танцевальный
Шинель М.
25 января в 19:00 Новая сцена Александринского театра
от 2500 ₽
Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу
6+
Детский Детские елки
Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу
8 января в 15:00 Театр будущего Лилии Тим
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше