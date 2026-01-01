Skookiny Deti

Оповещения от Киноафиши
Концерт группы «Skooky Deti» в вашем городе

Группа «Skooky Deti» приглашает вас на грандиозный концерт, в рамках которого музыканты представят свои новые треки из альбома «Цветная скала». Это уникальная возможность услышать свежие композиции и насладиться неповторимой атмосферой их выступления.

Не упустите шанс

Не пропустите этот концерт — это будет отличный шанс увидеть «Skooky Deti» вживую. Группа, известная своими психоделическими мелодиями и мощной энергетикой, обещает создать незабываемый вечер для своих поклонников.

Опыт и атмосфера

«Skooky Deti» — рок-группа с богатым опытом концертных выступлений, которая знает, как завладеть вниманием зрителей. Их музыка не оставит равнодушным никого. Ожидайте слёз радости, а также любимые и новые хиты.

Приходите и насладитесь живым исполнением любимых песен. Увидимся на концерте!

Март
19 марта четверг
20:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1200 ₽
22 марта воскресенье
20:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1200 ₽
24 марта вторник
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1200 ₽
26 марта четверг
20:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 1100 ₽
28 марта суббота
20:00
Хейзи Уфа, Карла Маркса, 37, корп. 5
от 1000 ₽
22:00
Хейзи Уфа, Карла Маркса, 37, корп. 5
от 1200 ₽
29 марта воскресенье
20:00
The Бочка Челябинск, Карла Маркса, 56
от 1100 ₽

Баста
16+
Хип-хоп
Баста
20 марта в 20:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 2000 ₽
Вечер органной музыки Эйзекеля Менендеса
6+
Классическая музыка
Вечер органной музыки Эйзекеля Менендеса
2 июня в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
14 марта в 21:30 ДК им. Гагарина
от 1500 ₽
