Пермский Stand Up клуб

Комедийные вечера в Перми: смех без границ!

Приглашаем вас на выступления лучших комиков из Перми и России! Опытные юмористы, участники крупнейших юмористических проектов страны, готовы подарить вам незабываемые моменты смеха с пятницы по воскресенье.

Неповторимые шоу и открытые микрофоны

В будние дни проходят проверочные концерты и открытые микрофоны, где комики делятся как проверенными, так и новыми шутками. Состав выступающих меняется на каждом мероприятии, что гарантирует свежесть и разнообразие. Темы их юмора близки каждому, вне зависимости от возраста.

Удобство и комфорт для зрителей

Длительность мероприятия составляет 1,5 часа. В заведениях имеется кухня и бар с широким выбором напитков. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Тем не менее, менеджеры зала комфортно разместят вас в порядке очереди во время сбора гостей.

Советы для групповых посещений

Если вы планируете посетить мероприятие с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. Это позволит вам разместиться за одним столом и насладиться вечерним шоу в компании друзей.

Приходите заранее!

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Мы настоятельно рекомендуем приходить вовремя, чтобы комфортно разместиться и сделать заказ еды и напитков.