Гарик Погорелов
Киноафиша Гарик Погорелов

Гарик Погорелов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Гарик Погорелов. Концерт в «Свободе»

Приглашаем вас на захватывающий концерт талантливого артиста Гарика Погорелова! Этот вечер обещает быть незабываемым и наполненным яркими впечатлениями.

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Обратите внимание: после концерта фото с артистом не предусмотрены.

Рекомендации для зрителей

Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы не пропустить начало выступления. Учтите, что администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. В таком случае возврат денег за билет невозможен.

Дополнительная информация о Гарике Погорелове

Гарик Погорелов — известный исполнитель, который завоевал сердца зрителей своими остроумными текстами и харизматичным исполнением. На концерте вы сможете насладиться не только любимыми хитами, но и новыми композициями, которые посвящены актуальным темам современности.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого музыкального события!

В других городах

Челябинск, 13 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 2000 ₽
Пермь, 14 ноября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 15 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Гарик Погорелов

