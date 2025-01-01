Приглашаем вас на захватывающий концерт талантливого артиста Гарика Погорелова! Этот вечер обещает быть незабываемым и наполненным яркими впечатлениями.
Обратите внимание: после концерта фото с артистом не предусмотрены.
Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы не пропустить начало выступления. Учтите, что администрация площадки оставляет за собой право отказать во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя. В таком случае возврат денег за билет невозможен.
Гарик Погорелов — известный исполнитель, который завоевал сердца зрителей своими остроумными текстами и харизматичным исполнением. На концерте вы сможете насладиться не только любимыми хитами, но и новыми композициями, которые посвящены актуальным темам современности.
Не упустите уникальную возможность стать частью этого музыкального события!