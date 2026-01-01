Оповещения от Киноафиши
Маваши Group
16+
О концерте

Концерт «МАВАШИ Group» в Ростове

В Ростове на площадке «Кроп Арена» состоится концерт «МАВАШИ Group» в рамках нового тура. Эта группа представляет собой уникальное сочетание поэзии и альтернативной музыки, где мелодекламация приобретает мощный энергетический заряд.

Выступления «МАВАШИ Group» отличаются плотным звуком, острыми текстами и максимальной эмоциональной отдачей. Каждый трек – это манифест, каждое слово – точное попадание в цель. Социальная поэзия соединяется с гитарными рифами, живыми инструментами и узнаваемыми сэмплами, создавая собственный музыкальный язык, который заставляет зрителя не только развлекаться, но и задумываться о важных вещах.

Обновлённая программа и визуальная атмосфера

В новом туре зрителей ждёт обновлённая программа, усиленный звук и особая визуальная атмосфера. Это событие станет живым событием, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального опыта!

