Спектакль Упырь

Аутентичные кирпичные своды, пропитанные духом времени, становятся идеальной декорацией для зловещей фантазии, способной покорить воображение.
Спектакль раскрывает тему упырей, представляя их не как классических вампиров, а как явление славянского происхождения. Основой для постановки стала уникальная история, где упыри и их мир переосмыслены через современность, создавая совершенно новую атмосферу и взгляд на тему.
Главный герой Руневский — проводник зрителей в этом мистическом расследовании. Его путь — это встречи с привидениями, колдовством и ожившими картинами. Вместе с ним зрители будут искать ответы на вопросы: существуют ли упыри? И если да, то как они появились в нашем мире?
Спектакль не дает четких выводов. Что было правдой, а что лишь мороком, посланным магическими созданиями, каждый решит сам.
Для создания звукового оформления был привлечен композитор Эрнест Гафурбаев (псевдоним Ernestmrr). Музыкальные композиции, сочетающие жанровое разнообразие и оригинальные звуковые дорожки, усиливают погружение в мистическую атмосферу.
Присоединяйтесь к загадочному путешествию, где границы между реальностью и фантазией становятся зыбкими, а мир упырей оживает перед вашими глазами.