Упырь
Киноафиша Упырь

Спектакль Упырь

Продолжительность 1 час 30 минут
О концерте/спектакле

Мистическая история в подвалах 18 века

Аутентичные кирпичные своды, пропитанные духом времени, становятся идеальной декорацией для зловещей фантазии, способной покорить воображение.

Русская версия упырей

Спектакль раскрывает тему упырей, представляя их не как классических вампиров, а как явление славянского происхождения. Основой для постановки стала уникальная история, где упыри и их мир переосмыслены через современность, создавая совершенно новую атмосферу и взгляд на тему.

Путешествие Руневского

Главный герой Руневский — проводник зрителей в этом мистическом расследовании. Его путь — это встречи с привидениями, колдовством и ожившими картинами. Вместе с ним зрители будут искать ответы на вопросы: существуют ли упыри? И если да, то как они появились в нашем мире?

Реальность или иллюзия?

Спектакль не дает четких выводов. Что было правдой, а что лишь мороком, посланным магическими созданиями, каждый решит сам.

Музыка как проводник в мистику

Для создания звукового оформления был привлечен композитор Эрнест Гафурбаев (псевдоним Ernestmrr). Музыкальные композиции, сочетающие жанровое разнообразие и оригинальные звуковые дорожки, усиливают погружение в мистическую атмосферу.

Присоединяйтесь к загадочному путешествию, где границы между реальностью и фантазией становятся зыбкими, а мир упырей оживает перед вашими глазами.

 

Режиссер
Артур Марченко
В ролях
Сергей Волков
Антон Зарудний
Татьяна Волкова
Любовь Ершова
Егор Волнов

17 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:30 от 1500 ₽

