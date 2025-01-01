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Загадка амулета
Билеты от 3900₽
Киноафиша Загадка амулета

Спектакль Загадка амулета

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 6+
Возраст 6+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

«Загадка амулета» в Иммерсивном театре «Морфеус»

Погрузитесь в атмосферу загадок и приключений в новом спектакле «Загадка амулета» от Иммерсивного театра «Морфеус». Действие разворачивается в XIX веке, когда группа отважных исследователей отправляется на таинственный остров у берегов Южной Америки.

Вы, вместе с другими участниками, становитесь частью экспедиции, вдохновленной найденным дневником знаменитого охотника за сокровищами. Этот дневник описывает путь к древнему индейскому храму, где, по легенде, скрывается амулет, способный исполнить любые желания.

Спектакль обещает захватывающее путешествие сквозь джунгли и древние руины, полное неожиданных открытий и головоломок. Реальность и мистика сплетаются воедино, создавая атмосферу, в которой каждое ваше решение может изменить ход событий.

Вас ждут интерактивные задания, напряженные моменты и погружение в историю, где от ваших действий зависит исход поисков. Не упустите шанс разгадать древнюю тайну и узнать, действительно ли амулет обладает магической силой. Этот спектакль станет настоящим испытанием для вашей храбрости и ума.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽ 12:45 от 3900 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽ 12:45 от 3900 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽ 12:45 от 3900 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽ 12:45 от 3900 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
10:45 от 3900 ₽ 12:45 от 3900 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:45 от 3900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
12:45 от 2700 ₽

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