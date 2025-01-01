Спектакль Сказки для взрослых

7 марта на сцене театра Скороход состоится премьера спектакля «Сказки для взрослых», основанного на произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это уникальная интерпретация классики, созданная Константином Федоровым, который адаптировал текст, и композитором Иваном Кушниром, написавшим оригинальную музыку.
В спектакле задействованы талантливые актеры:
Кроме того, над спектаклем работают:
Спектакль создан при поддержке АНО «ПЛЮС ОДИН» — междисциплинарного центра, который занимается поддержкой детей и взрослых с психическими расстройствами и проблемами социальной невключенности. Это подчеркивает важность проекта не только с художественной, но и с социальной точки зрения.
Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль, который обещает стать важным событием театральной жизни города!