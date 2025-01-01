Спектакль Сказки для взрослых

Премьера спектакля Сергея Азеева по мотивам произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина

7 марта на сцене театра Скороход состоится премьера спектакля «Сказки для взрослых», основанного на произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это уникальная интерпретация классики, созданная Константином Федоровым, который адаптировал текст, и композитором Иваном Кушниром, написавшим оригинальную музыку.

Каст и творческая команда

В спектакле задействованы талантливые актеры:

Настя Хмелинина / Аня Лебедь

Паша Филиппов / Ваня Стрюк

Леша Вдовин / Артур Федынко

Саша Кошкидько / Гена Сорокин

Игорь Устинович

Кроме того, над спектаклем работают:

Костюмы: Вера Параничева

Вера Параничева Хореограф: Саша Челидзе

Саша Челидзе Художник по свету: Андрюша Лебедь

Андрюша Лебедь Объекты: Таня Стоя

Таня Стоя Художник-технолог: Рега Петрова

Социальная значимость проекта

Спектакль создан при поддержке АНО «ПЛЮС ОДИН» — междисциплинарного центра, который занимается поддержкой детей и взрослых с психическими расстройствами и проблемами социальной невключенности. Это подчеркивает важность проекта не только с художественной, но и с социальной точки зрения.

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль, который обещает стать важным событием театральной жизни города!