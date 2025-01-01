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Сказки для взрослых
Киноафиша Сказки для взрослых

Спектакль Сказки для взрослых

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Сергея Азеева по мотивам произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина

7 марта на сцене театра Скороход состоится премьера спектакля «Сказки для взрослых», основанного на произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это уникальная интерпретация классики, созданная Константином Федоровым, который адаптировал текст, и композитором Иваном Кушниром, написавшим оригинальную музыку.

Каст и творческая команда

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Настя Хмелинина / Аня Лебедь
  • Паша Филиппов / Ваня Стрюк
  • Леша Вдовин / Артур Федынко
  • Саша Кошкидько / Гена Сорокин
  • Игорь Устинович

Кроме того, над спектаклем работают:

  • Костюмы: Вера Параничева
  • Хореограф: Саша Челидзе
  • Художник по свету: Андрюша Лебедь
  • Объекты: Таня Стоя
  • Художник-технолог: Рега Петрова

Социальная значимость проекта

Спектакль создан при поддержке АНО «ПЛЮС ОДИН» — междисциплинарного центра, который занимается поддержкой детей и взрослых с психическими расстройствами и проблемами социальной невключенности. Это подчеркивает важность проекта не только с художественной, но и с социальной точки зрения.

Не упустите шанс увидеть этот необычный спектакль, который обещает стать важным событием театральной жизни города!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1600 ₽

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