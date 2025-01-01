Джордж Каплан: загадка на сцене БДТ имени Товстоногова

Спектакль «Джордж Каплан» поставлен в БДТ молодым режиссером Арсением Бехтеревым, выпускником Мастерской Андрея Могучего. В основу постановки легла одноименная пьеса французского драматурга Фредерика Соннтага. Это первая постановка этой пьесы в России, что делает спектакль особенно значимым для театральной жизни страны.

О чем спектакль?

Герои спектакля — это подпольная группа активистов, команда сценаристов и члены тайного правительства. На первый взгляд, различий между ними больше, чем общего. Однако для каждого из них принципиально важно выяснить, кто такой Джордж Каплан и почему он влияет не только на их судьбы, но и на жизнь современных людей.

Режиссер предлагает зрителям разгадать загадку о мифах и информационной войне, о личности, способной изменить мир, и о манипуляции человечеством. Но следует помнить: здесь любое исчерпывающее объяснение порождает новые вопросы.

Интересные факты

Имя Джорджа Каплана впервые появилось в фильме «К северу через северо-запад» Альфреда Хичкока. Оно принадлежало вымышленному спецагенту, который, несмотря на то, что никогда не существовал, оказал значительное влияние на ход событий. Пьеса «Джордж Каплан» является частью цикла Соннтага под названием «Призрачная трилогия», в который также входят пьесы «Бенджамин Уолтер» и «Б. Травен». В этом цикле драматург исследует способы обсуждения политических тем, размышляет о мифах и формах борьбы с обществом потребления.

Мнение режиссера

Арсений Бехтерев отмечает: «Найти интересную современную пьесу — задача, может быть, более трудная, чем поставить спектакль. Долгожданная встреча с такой пьесой всегда оказывается счастливой случайностью — так было и с «Капланом»: перевод мне по большому секрету дал прочитать друг. Его секрет не был раскрыт — спектакль готов, но тайна пьесы сохраняется: кто такой Джордж Каплан? Головоломка, с которой мы продолжаем биться. Спектакль теперь идет в БДТ. Ответственность велика. Для нас с пьесой это дебют. Теперь надо держать ответ за то, что нами сказано в театре, который мне за годы учёбы стал очень дорог».