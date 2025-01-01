Спектакль по Достоевскому в БДТ имени Г.А. Товстоногова

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится долгожданная премьера спектакля по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Режиссером спектакля выступил японец Мотои Миура, известный российскому зрителю благодаря своим работам по пьесам А.П. Чехова, таким как «Чайка» и «Дядя Ваня».

Сюжет и концепция

«Преступление и наказание» — это не просто адаптация известного романа. Миура решает рассказать историю Родиона Раскольникова как коллаж, музыкально-поэтическое произведение, связывая настоящее с воспоминаниями главного героя. Действие разворачивается в окрестностях Сенной площади, а декорации, созданные художником Итару Сугияма, представляют собой кирпичную стену, напоминающую брандмауэр доходного дома.

Спектакль следует за мучительным внутренним путем Раскольникова, подчеркивая его переход от разума к сердцу, от теории к человечности. В то время как персонажи «подслушивают» его мысли, возникает ощущение, что все происходящее — это сон, кошмар, неустанно преследующий героя и не позволяющий ему найти покой.

Режиссерская интерпретация

Мотои Миура отмечает: «Достоевский — один из самых выдающихся мыслителей в мире. Его идеи очень современны. Я надеюсь, что моя постановка будет близка зрителям не только в Японии и России, но и по всему миру». Режиссер подводит к мысли, что тематика преступления и наказания остается актуальной через века.

Спектакль также привлекает внимание интересными сценическими решениями: широкие жесты актеров символизируют вопросы и страдания, создавая уникальную атмосферу. Как подчеркивает театровед Елена Горфункель, в каждой реплике звучит текст Достоевского, хотя и в неожиданной аранжировке, что позволяет зрителям увидеть известных персонажей с новой стороны.

О режиссере

Мотои Миура — театральный режиссер из Киото. Он известен своими постановками на основе как японской, так и европейской драматургии. «Преступление и наказание» — это первый спектакль Миуры с российскими артистами и первая его работа в БДТ. Его сотрудничество с театром «Читэн» открыло новые горизонты, а собственные интерпретации классики принесли ему признание как либо в Японии, так и за ее пределами.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который предлагает новое понимание классики и затрагивает актуальные темы человечности и справедливости.