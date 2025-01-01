Меню
Вишневый сад
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
«Вишневый сад» в театре Скороход

В русской литературе есть ряд произведений, которые называют мифами, и «Вишневый сад» – одно из них. Герои этой пьесы – люди, которые часто друг друга не слушают и не слышат. Кругом одни старые доски, по которым уже опасно ходить. Всё это и есть жизнь, свобода и воздух Раневской.

Каждое десятилетие на русской сцене появляется «Вишневый сад» эпохи, а в каждом поколении – своя Раневская. Ее прошлое снова будет продано с молотка. Но что такое «вишневый сад» сегодня? Как сейчас звучат смыслы этой истории? Что именно отзывается в нашем времени?

Поиск связи с Чеховым

Мы ищем нашего Чехова, нашу связь с автором и пьесой. Ищем способы соединения со зрительным залом чувственно и эмоционально. Мы хотим рассказать свою историю и поговорить о том, что нас волнует.

Действующие лица и исполнители

  • Раневская Любовь Андреевна - Евгения Леонова
  • Аня - Мария Денисова
  • Варя - Ксения Галибина
  • Гаев Леонид Андреевич - Даниил Ядченко
  • Лопахин Ермолай Алексеевич - Семён Шестаков
  • Трофимов Пётр Сергеевич - Александр Трачевский
  • Фирс - Шень Ван
  • Яша - Вера Енгалычева

Команда спектакля

  • Режиссёр: Егор Ковалев
  • Художник: Алина Варламова
  • Свет: Иван Шалаев
  • Звук: Андрей Хисамиев
Режиссер
Егор Ковалев
В ролях
Евгения Леонова
Мария Денисова
Ксения Галибина
Даниил Ядченко
Семен Шестаков
