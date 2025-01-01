«Вишневый сад» в театре Скороход

В русской литературе есть ряд произведений, которые называют мифами, и «Вишневый сад» – одно из них. Герои этой пьесы – люди, которые часто друг друга не слушают и не слышат. Кругом одни старые доски, по которым уже опасно ходить. Всё это и есть жизнь, свобода и воздух Раневской.

Каждое десятилетие на русской сцене появляется «Вишневый сад» эпохи, а в каждом поколении – своя Раневская. Ее прошлое снова будет продано с молотка. Но что такое «вишневый сад» сегодня? Как сейчас звучат смыслы этой истории? Что именно отзывается в нашем времени?

Поиск связи с Чеховым

Мы ищем нашего Чехова, нашу связь с автором и пьесой. Ищем способы соединения со зрительным залом чувственно и эмоционально. Мы хотим рассказать свою историю и поговорить о том, что нас волнует.

Действующие лица и исполнители

Раневская Любовь Андреевна - Евгения Леонова

Аня - Мария Денисова

Варя - Ксения Галибина

Гаев Леонид Андреевич - Даниил Ядченко

Лопахин Ермолай Алексеевич - Семён Шестаков

Трофимов Пётр Сергеевич - Александр Трачевский

Фирс - Шень Ван

Яша - Вера Енгалычева

Команда спектакля