Спектакль Сказка о потерянном времени

Долгожданная премьера Александра Карпушина по пьесе Евгения Шварца

Режиссёр спектакля, Александр Карпушин, делится своими мыслями: «Дети заставляют нас, уже, к сожалению, взрослых, перевернуть свой взгляд на мир, посмотреть на него с другой стороны и прожить момент с ними — радость, искренность и веселье. В этом спектакле мы расскажем историю о ВРЕМЕНИ, которое по неизвестной причине пропало. Мы будем искать причины его исчезновения, расследовать и рисовать! Но самое главное — мы научим детей и взрослых снова смотреть на мир с удивлением, испытывать нежные и тёплые чувства. Ведь дети учат нас быть честными с собой и в наших фантазиях.»

Особенности спектакля

«Сказка о потерянном времени» обещает быть не только увлекательным расследованием, но и искренним, трогательным рассказом о времени, которое по какой-то причине исчезло. Зрителей ждут приключения, загадки и яркие эмоции, а также важные уроки о том, как важно ценить каждую минуту.