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Сказка о потерянном времени
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказка о потерянном времени

Спектакль Сказка о потерянном времени

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Долгожданная премьера Александра Карпушина по пьесе Евгения Шварца

Режиссёр спектакля, Александр Карпушин, делится своими мыслями: «Дети заставляют нас, уже, к сожалению, взрослых, перевернуть свой взгляд на мир, посмотреть на него с другой стороны и прожить момент с ними — радость, искренность и веселье. В этом спектакле мы расскажем историю о ВРЕМЕНИ, которое по неизвестной причине пропало. Мы будем искать причины его исчезновения, расследовать и рисовать! Но самое главное — мы научим детей и взрослых снова смотреть на мир с удивлением, испытывать нежные и тёплые чувства. Ведь дети учат нас быть честными с собой и в наших фантазиях.»

Особенности спектакля
«Сказка о потерянном времени» обещает быть не только увлекательным расследованием, но и искренним, трогательным рассказом о времени, которое по какой-то причине исчезло. Зрителей ждут приключения, загадки и яркие эмоции, а также важные уроки о том, как важно ценить каждую минуту.

Режиссер
Александр Карпушин
В ролях
Максим Михалев
Дарья Десницкая
Эльдар Данильчик
Ксения Галибина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
15:00 от 1000 ₽

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