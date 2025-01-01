Спектакль Сказка о глупом мышонке

О спектакле

Театр «Пилигримы» представляет премьеру спектакля «Сказка о глупом мышонке». Это красивое ритмичное стихотворение С. Маршака впечатляет с детства. Сюжет о непослушном мышонке, который не мог угомониться и требовал всё новых и новых нянек, знаком многим с детства.

Сюжет

История рассказывает о том, как мышка-мать укладывала своего непослушного мышонка спать, а тот не мог угомониться и требовал все новую и новую няньку. Он измучил маму капризами настолько, что она перестала понимать, где хорошо, а где плохо, и доведенная до отчаяния, даже пригласила в няньки кошку. Мудрый Маршак еще сто лет назад показал, до чего доводят детские капризы, пренебрежение маминой любовью и слепое потакание своим чадам.

Историческая справка

Этой сказке исполнилось ровно сто лет! Написанная в далеком 1923 году, она по-прежнему актуальна, трогая сердца и заставляя искренне переживать за героев.

Постановка в театре «Пилигримы»

В театре «Пилигримы» эту историю в жанре «оперы и балета» расскажет, покажет, сыграет, споет и станцует актриса Елена Кузнецова. Буквально из «ничего» перед зрителями будет рождаться калейдоскоп ярких кукольных образов и насыщенная музыкальная история с не печальным концом.



Рекомендации

Спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми старше шести лет. Вас ждет уютная домашняя атмосфера, яркие впечатления и незабываемые моменты. Обратите внимание, что в театре при входе снимают уличную обувь. При желании, можно взять с собой сменную обувь или остаться в носочках.