Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о глупом мышонке
Киноафиша Сказка о глупом мышонке

Спектакль Сказка о глупом мышонке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

О спектакле 

Театр «Пилигримы» представляет премьеру спектакля «Сказка о глупом мышонке». Это красивое ритмичное стихотворение С. Маршака впечатляет с детства. Сюжет о непослушном мышонке, который не мог угомониться и требовал всё новых и новых нянек, знаком многим с детства.

Сюжет

История рассказывает о том, как мышка-мать укладывала своего непослушного мышонка спать, а тот не мог угомониться и требовал все новую и новую няньку. Он измучил маму капризами настолько, что она перестала понимать, где хорошо, а где плохо, и доведенная до отчаяния, даже пригласила в няньки кошку. Мудрый Маршак еще сто лет назад показал, до чего доводят детские капризы, пренебрежение маминой любовью и слепое потакание своим чадам.

Историческая справка

Этой сказке исполнилось ровно сто лет! Написанная в далеком 1923 году, она по-прежнему актуальна, трогая сердца и заставляя искренне переживать за героев.

Постановка в театре «Пилигримы»

В театре «Пилигримы» эту историю в жанре «оперы и балета» расскажет, покажет, сыграет, споет и станцует актриса Елена Кузнецова. Буквально из «ничего» перед зрителями будет рождаться калейдоскоп ярких кукольных образов и насыщенная музыкальная история с не печальным концом.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми старше шести лет. Вас ждет уютная домашняя атмосфера, яркие впечатления и незабываемые моменты. Обратите внимание, что в театре при входе снимают уличную обувь. При желании, можно взять с собой сменную обувь или остаться в носочках.

Режиссер
Елена Кузнецова
В ролях
Елена Кузнецова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 августа
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
17:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»
6+
Детский
Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам»
29 июля в 11:30 Теплоход «Новосибирск»
от 600 ₽
Экскурсия «Кулисы. Занавес. Спектакль»
12+
Интерактивный Сторителлинг
Экскурсия «Кулисы. Занавес. Спектакль»
8 сентября в 14:30 НОВАТ
Билеты
Экскурсия «Театральный костюм»
12+
Сторителлинг Интерактивный
Экскурсия «Театральный костюм»
11 сентября в 14:00 НОВАТ
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше