Спектакль Королева красоты

Оперетта «Королева красоты» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр приглашает зрителей на захватывающее представление оперетты Анатолия Новикова «Королева красоты». Эта яркая постановка является откликом на события революционной Кубы, которая борется за свою свободу.

Режиссёр-постановщик И. Берлянд создал уникальную интерпретацию, а декорации выполнены по эскизам талантливого художника С. Болле. Танцы, которые станут важной частью спектакля, были поставлены балетмейстером Г. Егоровым.

Значение и популярность

«Королева красоты» впервые прозвучала в 1964 году на сцене Ростовского театра музыкальной комедии и с тех пор завоевала сердца зрителей в различных театрах России. Эта оперетта наполнена симпатией к кубинскому народу, что делает её особенно привлекательной для актёров. Юмор и тепло произведения создают благоприятную атмосферу для творчества, обеспечивая яркие и запоминающиеся моменты на сцене.

