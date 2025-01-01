Спектакль Мертвые души

Театральная интерпретация «Мертвых душ» Н. Гоголя

Как известно, душа – поле битвы для добра и зла. Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег? Есть ли та красная линия, которую он может перешагнуть из-за наживы? Эти вопросы станут ключевыми в новой постановке Московского драматического театра.

Новая жизнь классики

Театр представляет свою версию вечной классики – поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». В этой интерпретации зрители увидят веселую и тонкую трактовку, в которой демонические персонажи создают вокруг главного героя иллюзорную реальность. Чичиков, уверенный, что вот-вот станет сказочно богатым, не понимает, что все уже предрешено. Выскочить из порочного круга можно лишь ценой невероятных душевных усилий.

Звезды на сцене

Постановка обещает быть особенно интересной благодаря участию актёров, знакомых зрителям по любимым кинофильмам и телесериалам. В роли Чичикова зрители увидят:

Александра Мартынова («Универ. Новая общага»)

Арарата Кещяна («Универ», «Универ. Новая общага»)

Сергея Пиоро («Универ. Новая общага», «След»)

Елену Головизину («След», «Универ. Молодые»)

Антона Жижина («Патриот», «Модный синдикат»)

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть эту оригинальную интерпретацию классики и задуматься о душе. Приходите, будем размышлять вместе!