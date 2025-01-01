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Спектакль Позови меня...

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

В доме (вроде как в городе, но в деревенском доме) живёт обыкновенная женщина с сыном на руках. Но её муж исчез, ушел в неизвестность после выпивки. Теперь она нуждается в новом мужчине — хозяйственном помощнике. Брат нашей героини предлагает кандидата — дядю Володю, который также остался без супруги из-за алкогольных проблем. Дядя Володя выглядит как идеальное решение для хозяйственных дел, и он становится частым гостем по выходным. Действие спектакля развивается вокруг забавных и жизненных ситуаций, которые возникают между персонажами.

Режиссер
Вадим Тихоненко
В ролях
Анна Метелева
Вадим Тихоненко
Вадим Гусельников
Владимир Лихошерст

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 800 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
18:00 от 800 ₽

Фотографии

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