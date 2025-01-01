Спектакль Позови меня...

О спектакле

В доме (вроде как в городе, но в деревенском доме) живёт обыкновенная женщина с сыном на руках. Но её муж исчез, ушел в неизвестность после выпивки. Теперь она нуждается в новом мужчине — хозяйственном помощнике. Брат нашей героини предлагает кандидата — дядю Володю, который также остался без супруги из-за алкогольных проблем. Дядя Володя выглядит как идеальное решение для хозяйственных дел, и он становится частым гостем по выходным. Действие спектакля развивается вокруг забавных и жизненных ситуаций, которые возникают между персонажами.