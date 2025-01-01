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Ограбление в полночь, или Счастье в сейфе
Киноафиша Ограбление в полночь, или Счастье в сейфе

Спектакль Ограбление в полночь, или Счастье в сейфе

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Взлом сейфа или Как найти счастье». Музыкальная Комедия на сцене ДК Выборгский

В новом спектакле, который порадует зрителей, разворачивается захватывающая история о четырех героях, каждый из которых решает взломать один и тот же сейф. У каждого свои причины: один пытается справиться с жизненными трудностями, другой ищет выход из навалившихся проблем. А вот третья героиня, в отличие от остальных, вовсе не интересуется содержимым сейфа. Ей незнакомы фразы «жизненные трудности» и «решать проблемы». Однако именно она станет тем ключом, который поможет остальным обрести счастье.

Музыкальная комедия о жизни

Спектакль представляет собой музыкальную комедию положений, которая освещает отношения между мужчинами и женщинами. Он поднимает важные вопросы о том, как важно жить свою жизнь, а не гнаться за недостижимыми идеалами. Зрителей ждет не только увлекательный сюжет, но и зажигательные песни, а также немного танцев от квартета талантливых петербургских артистов.

Неожиданные решения

Как и в жизни, в спектакле проблемы решаются самым неожиданным образом. Каждый герой проходит свой путь, и в итоге они все приходят к важным выводам. Эта история о том, что счастье может быть ближе, чем кажется, и что иногда стоит просто остановиться и взглянуть на мир с другой стороны.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о своих собственных жизненных приоритетах и отношениях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

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