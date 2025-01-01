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Прошлым летом в Чулимске
Киноафиша Прошлым летом в Чулимске

Спектакль Прошлым летом в Чулимске

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Провинциальная история о жизни и судьбе

«Прошлым летом в Чулимске» — это спектакль о жизни маленького провинциального городка, где каждый персонаж отчаянно ищет свое счастье. Действие происходит в тихой глубинке, где люди мечтают о большем, но часто оказываются пленниками своих собственных страхов и предубеждений.

Предательство и борьба за счастье

В центре сюжета — история предательства, которое становится не только внешним, но и внутренним. Когда человек предает самого себя, это ведет к разрушению надежд и веры в будущее. В спектакле поднимаются вопросы личной ответственности и тех трудностей, с которыми сталкиваются герои в поисках любви и смысла жизни.

Сила и бессилие веры

Спектакль исследует хрупкость человеческой веры и надежды. Это рассказ о людях, которые пытаются удержаться за свои мечты, несмотря на жестокость окружающего мира. Но, как часто бывает в жизни, не каждый может выдержать испытания судьбы.

Упрямство, способное спасти

На фоне драматических событий выделяется образ главной героини — упрямой девушки, которая, несмотря на все трудности, верит в спасение души любимого человека. Ее решимость и вера оказываются теми силами, которые могут изменить не только ее жизнь, но и жизни окружающих.

Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» — это история о том, как далеко может завести предательство, но и о том, что даже в самых трудных обстоятельствах остается место для веры и надежды.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Михаил Гаврилов
Фома Бызгу
Гиорги Голошвили
Глеб Савчук
Никита Капралов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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