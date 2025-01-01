Спектакль Оскар и Розовая дама

Мюзикл «Оскар и Розовая Дама» в театре «ЛДМ»

Продюсерская компания Makers Lab, известная своими мюзиклами, такими как «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» и «Лолита», решила возродить «Оскара» в музыкальном формате. Когда-то непревзойденная Алиса Фрейндлих играла в БДТ моноспектакль «Оскар и Розовая Дама». Эта удивительная история о любви и жизни, наполненная искренностью и драматургической глубиной, снова привлекает внимание зрителей.

Инновационная постановка

Мюзикл «Оскар» отличается тем, что исполняется на двух языках, включая язык жестов. Главные роли Оскара и Пегги исполняют глухие артисты Виктория Барышникова и Илья Мельников. Их голоса озвучивают известные мюзикловые исполнители: Антон Авдеев, Евдокия Малевская и Сергей Худяков в роли души Розовой Дамы. В роли Розовой Дамы выступает талантливый Всеволод Макаров, актер московского театра им. Вл. Маяковского.

Трогательная история

Мюзикл перенесет вас в мир, в котором можно забыть о повседневной действительности. Оказавшись на спектакле «Оскар», вы не останетесь прежним — чувства и эмоции, которые он вызывает, остаются с вами надолго. Это история о десятилетнем Оскаре, который воспринимает каждый свой день как целую вечность. Спектакль станет настоящим источником вдохновения для всех, кто ценит глубокие и трогательные истории о любви к жизни и окружающим.

Значимость автора

На премьере мюзикла присутствовал автор книги «Оскар и Розовая Дама» Эрик Эммануэль Шмитт. Его работа стала бестселлером и завоевала популярность по всему миру, что придает дополнительную значимость новому музыкальному воплощению этой истории.

Труппа мюзикла

В мюзикле участвуют талантливые артисты:

Эрик Роуз – Всеволод Макаров

Душа Эрика – Владимир Зверев

Оскар – Илья Мельников (слабослышащий)

Душа Оскара – Антон Авдеев

Пэгги – Виктория Барышникова (слабослышащая)

Душа Пэгги – Евдокия Малевская / Алина Атласова

Мадам Роуз – Колганова Маргарита

Дюссельдорф – Роман Никитин

Ирен – Надежда Алексеева

Даниэль – Роман Ласыгин

Ансамбль

К участникам мюзикла также относятся:

Александр Кулинкович – Дроссельмейер, медбрат / папа Оскара / мышонок / гусар

Дмитрий Кочкин – Поп-Корн / гусар

Игорь Викулов – Эйнштейн / мышонок / грузчик / придворный

Анастасия Рыбакина – бешеная мышь Кристин / мышонок / кукла

Катерина Селиванова – мадмуазель Бекон / Королева / медведица / мама Розы / монашка

Балет

В роли артистов балета выступают:

Антон Молеваник – крысёныш / медбрат / мышонок

Павел Шемерей – гвардеец / гусар / мышонок / медбрат

Арина Никифорова – Лили / кукла / придворная дама

Антонина Кашевар – Мари / мышонок / медсестра

Анна Наташова – мышонок / медсестра / Королева

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной истории, которая подарит вам незабываемые эмоции и новые ощущения!