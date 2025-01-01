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Спектакль Скамейка

Постановка
У Никитских ворот 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

По пьесе Александра Гельмана

«Камерность пространства и времени, в котором происходит действие пьесы, с лихвой компенсируется палитрой и накалом эмоций, которые успевают пережить за один лишь вечер знакомства Он и Она. Он — жонглирует своими именами, называясь то Юрой, то Колей, то Алексеем, как гибкий инкуб, меняющий свои обличия и, наконец, по паспорту оказывающийся Федором Кузьмичoм. С Ней все гораздо проще: Она не играет, а ищет простого женского счастья и не скрывает своего настоящего имени.»

Режиссерская команда

Режиссёр-постановщик: народный артист России Марк Розовский
Ассистент режиссёра: заслуженный артист России Юрий Голубцов

Актеры спектакля

Репетируют: Владимир Давиденко и Наталья Баронина

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Владимир Давиденко
Наталья Баронина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
19 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽

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