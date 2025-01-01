Спектакль Скамейка

По пьесе Александра Гельмана

«Камерность пространства и времени, в котором происходит действие пьесы, с лихвой компенсируется палитрой и накалом эмоций, которые успевают пережить за один лишь вечер знакомства Он и Она. Он — жонглирует своими именами, называясь то Юрой, то Колей, то Алексеем, как гибкий инкуб, меняющий свои обличия и, наконец, по паспорту оказывающийся Федором Кузьмичoм. С Ней все гораздо проще: Она не играет, а ищет простого женского счастья и не скрывает своего настоящего имени.»

Режиссерская команда

Режиссёр-постановщик: народный артист России Марк Розовский

Ассистент режиссёра: заслуженный артист России Юрий Голубцов

Актеры спектакля

Репетируют: Владимир Давиденко и Наталья Баронина