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Фиалка Монмартра
Билеты от 600₽
Киноафиша Фиалка Монмартра

Спектакль Фиалка Монмартра

12+
Режиссер Алексей Франдетти
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Оперетта «Фиалка Монмартра» в Московском театре оперетты

Погрузитесь в мир парижской богемы с опереттой «Фиалка Монмартра», основанной на романе Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Эта история о молодых и амбициозных творцах — музыканте Марселе, скульпторе Рауле и поэте Анри, которые живут в крошечной мансарде на Монмартре, мечтая о славе и любви.

Сюжет и герои

Рауль испытывает внутренние терзания между двумя женщинами: натурщицей Мадлен, стремящейся стать успешной актрисой, и юной продавщицей цветов Виолеттой. Тем временем, Анри и Марсель находятся в поисках вдохновения для своей оперетты. Зрители смогут насладиться не только знаменитой «Карамболиной», но и новыми номерами из спектакля, который создают главные герои.

Современные акценты

Хотя основа постановки — классический сюжет, театр привнес в него современные акценты, что делает его актуальным для сегодняшнего зрителя. В этой оперетте вы сможете ощутить дух свободы, творчества, любви и романтики.

Команда постановки

Музыку к спектаклю написал Имре Кальман, а либретто подготовил Константин Рубинский. Режиссером-постановщиком стал Алексей Франдетти, музыкальным руководителем и дирижером выступит Константин Хватынец. Балетмейстер — Ирина Кашуба, хормейстер — Станислав Майский. Художник-постановщик Максим Обрезков, а художники по костюмам — Анастасия Пугашкина и Екатерина Гутковская. Освещение спектакля обеспечит Иван Виноградов.

Не упустите возможность посетить Московский театр оперетты и насладиться этим ярким и романтичным спектаклем!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽
7 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

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