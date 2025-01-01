Спектакль Фиалка Монмартра

Оперетта «Фиалка Монмартра» в Московском театре оперетты

Погрузитесь в мир парижской богемы с опереттой «Фиалка Монмартра», основанной на романе Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Эта история о молодых и амбициозных творцах — музыканте Марселе, скульпторе Рауле и поэте Анри, которые живут в крошечной мансарде на Монмартре, мечтая о славе и любви.

Сюжет и герои

Рауль испытывает внутренние терзания между двумя женщинами: натурщицей Мадлен, стремящейся стать успешной актрисой, и юной продавщицей цветов Виолеттой. Тем временем, Анри и Марсель находятся в поисках вдохновения для своей оперетты. Зрители смогут насладиться не только знаменитой «Карамболиной», но и новыми номерами из спектакля, который создают главные герои.

Современные акценты

Хотя основа постановки — классический сюжет, театр привнес в него современные акценты, что делает его актуальным для сегодняшнего зрителя. В этой оперетте вы сможете ощутить дух свободы, творчества, любви и романтики.

Команда постановки

Музыку к спектаклю написал Имре Кальман, а либретто подготовил Константин Рубинский. Режиссером-постановщиком стал Алексей Франдетти, музыкальным руководителем и дирижером выступит Константин Хватынец. Балетмейстер — Ирина Кашуба, хормейстер — Станислав Майский. Художник-постановщик Максим Обрезков, а художники по костюмам — Анастасия Пугашкина и Екатерина Гутковская. Освещение спектакля обеспечит Иван Виноградов.

Не упустите возможность посетить Московский театр оперетты и насладиться этим ярким и романтичным спектаклем!