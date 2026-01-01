Премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко с гордостью представляет оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича. Эта постановка известна своей драматургией, психологической точностью и откровенностью, что сделало её важным событием в театральной жизни. Опера оказалась под запретом, но в 1963 году вернулась на сцену в новой редакции композитора, премьера которой прошла в этом же театре.

Возвращение на сцену

Опера в её первоначальной версии вновь демонстрируется на сцене МАМТ спустя 92 года после премьеры, поставленной Немировичем-Данченко. Шостакович именовал своё произведение «трагедией-сатирой», и сейчас оно сохраняет свою силу и актуальность, привлекая зрителей, интересующихся психологическими драмами и острыми темами.

Сюжет и герои

В центре сюжета — женская судьба, движимая страстью и жаждой свободы, что приводит к преступлению. На основе повести Николая Лескова композитор создаёт оперу с огромной эмоциональной силой, в которой жестокость, чувственность, страх и отчаяние осязаемы. Несмотря на то что герои живут в мире несвободы, их образы органично встраиваются в ряд революционных персонажей, таких как Виолетта Валери у Верди и Кармен у Бизе.

Сложные роли и музыкальная палитра

Роль Катерины — одна из самых масштабных и сложных в женском оперном репертуаре. Шостакович не судит свою героиню, предоставляя зрителям возможность исследовать природу человеческой страсти и внутреннего бунта.

Музыка оперы поражает контрастами: от чувственности до гротеска и стремительного движения к трагической развязке. Человеческие типы и характеры изображены с беспощадной прямотой и честностью.

Режиссура и подход

В спектакле режиссёр Александр Титель, художник Владимир Арефьев и дирижёр Фёдор Леднёв вступают в диалог с новаторскими направлениями искусства первой половины XX века, открывая для современного зрителя темы любви, страсти, насилия и порока.

Обратите внимание: 7 мая во время спектакля будет вестись телевизионная съёмка.