Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз

Вечер с «Шоу Сирен» станет настоящим праздником для любителей джаза, винтажного гламура и искрометного бурлеска. Вас ждет атмосфера Нового Орлеана времен расцвета джаза, созданная блистательными артистками и музыкантами, чьи выступления окутают вечер неповторимой магией.
Незабываемые звезды бурлеска
На сцене засияют:
Вечер проведет харизматичная ведущая, дива Sandra Frakenberg, чье обаяние и артистизм создадут теплую и увлекательную атмосферу.
Живой джаз и винтажный шик
Музыкальное сопровождение обеспечит Sandra Frakenberg Quartet, задавая ритм и наполняя вечер чарующими джазовыми мелодиями. Ожидается роскошный спектакль, в котором каждая деталь, от костюмов до музыки, перенесет вас в атмосферу элегантного и страстного прошлого.