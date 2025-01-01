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Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
Билеты от 6800₽
Киноафиша Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз

Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз

18+
Возраст 18+
Билеты от 6800₽

О концерте/спектакле

Погружение в эпоху джаза и бурлеска

Вечер с «Шоу Сирен» станет настоящим праздником для любителей джаза, винтажного гламура и искрометного бурлеска. Вас ждет атмосфера Нового Орлеана времен расцвета джаза, созданная блистательными артистками и музыкантами, чьи выступления окутают вечер неповторимой магией.

Незабываемые звезды бурлеска

На сцене засияют:

  • Marie Weinberg
  • Inna Ivory
  • Arina Daiquiri
  • Sapphire Tigress
  • Frau Anaid
  • Nora de Brick

Вечер проведет харизматичная ведущая, дива Sandra Frakenberg, чье обаяние и артистизм создадут теплую и увлекательную атмосферу.

Живой джаз и винтажный шик

Музыкальное сопровождение обеспечит Sandra Frakenberg Quartet, задавая ритм и наполняя вечер чарующими джазовыми мелодиями. Ожидается роскошный спектакль, в котором каждая деталь, от костюмов до музыки, перенесет вас в атмосферу элегантного и страстного прошлого.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
18:00 от 7500 ₽ 21:00 от 6800 ₽
9 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
18:00 от 7500 ₽ 21:00 от 10000 ₽
22 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
18:00 от 9000 ₽ 21:00 от 10000 ₽
23 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
18:00 от 9000 ₽ 21:00 от 10000 ₽
11 сентября
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
17:00 от 9000 ₽ 20:00 от 10000 ₽
12 сентября
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
17:00 от 9000 ₽ 20:00 от 10000 ₽

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