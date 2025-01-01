Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз

Погружение в эпоху джаза и бурлеска

Вечер с «Шоу Сирен» станет настоящим праздником для любителей джаза, винтажного гламура и искрометного бурлеска. Вас ждет атмосфера Нового Орлеана времен расцвета джаза, созданная блистательными артистками и музыкантами, чьи выступления окутают вечер неповторимой магией.

Незабываемые звезды бурлеска

На сцене засияют:

Marie Weinberg

Inna Ivory

Arina Daiquiri

Sapphire Tigress

Frau Anaid

Nora de Brick

Вечер проведет харизматичная ведущая, дива Sandra Frakenberg, чье обаяние и артистизм создадут теплую и увлекательную атмосферу.

Живой джаз и винтажный шик

Музыкальное сопровождение обеспечит Sandra Frakenberg Quartet, задавая ритм и наполняя вечер чарующими джазовыми мелодиями. Ожидается роскошный спектакль, в котором каждая деталь, от костюмов до музыки, перенесет вас в атмосферу элегантного и страстного прошлого.