Моя великая Россия!

Спектакль-шоу «Сердце России»

Основой спектакля-шоу является идея сердца, утверждающая, что главное в жизни — это Любовь. Любовь родительская, любовь детей к родителям, преемственность поколений, любовь к Отечеству как патриотическое чувство и высшая гражданская ценность станут основным лейтмотивом шоу.

Сюжет и исторические факты

На протяжении всего спектакля исторические факты будут находить отражение в сценических номерах программы. Сюжетная линия развивается от зарождения российской государственности до нашего времени — воссоединения новых территорий в составе России.

Герои программы: культурные особенности регионов

«Героями» творческих номеров программы станут культурные особенности различных регионов России: Нижегородская матрешка, Тульская гармошка, Уральские самоцветы, Костромские ювелиры, Астраханские рыбаки, Крымские и Ростовские казаки, культура Татарстана на стыке восточной и западной цивилизаций и многие другие.