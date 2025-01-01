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Моя великая Россия!
Билеты от 500₽
Киноафиша Моя великая Россия!

Моя великая Россия!

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-шоу «Сердце России»

Основой спектакля-шоу является идея сердца, утверждающая, что главное в жизни — это Любовь. Любовь родительская, любовь детей к родителям, преемственность поколений, любовь к Отечеству как патриотическое чувство и высшая гражданская ценность станут основным лейтмотивом шоу.

Сюжет и исторические факты
На протяжении всего спектакля исторические факты будут находить отражение в сценических номерах программы. Сюжетная линия развивается от зарождения российской государственности до нашего времени — воссоединения новых территорий в составе России.

Герои программы: культурные особенности регионов
«Героями» творческих номеров программы станут культурные особенности различных регионов России: Нижегородская матрешка, Тульская гармошка, Уральские самоцветы, Костромские ювелиры, Астраханские рыбаки, Крымские и Ростовские казаки, культура Татарстана на стыке восточной и западной цивилизаций и многие другие.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
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5 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽
4 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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