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Pharaoh. Концерт в Москве
Билеты от 2000₽
Киноафиша Pharaoh. Концерт в Москве

Pharaoh. Концерт в Москве

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Фараон возвращается на сцену Москвы

Концерт Фараона в Москве — это событие, которое нельзя пропустить. Артист, чье влияние на российскую музыку стало поворотным моментом в середине 2010-х, продолжает разрушать границы однообразия и привносить свежие идеи на отечественную альтернативную сцену.

Каждое его шоу — это уникальное переживание и важная веха для многих слушателей. Глеб, более известный под псевдонимом Фараон, создает атмосферу, где ностальгия о прошлом встречается с актуальными размышлениями о настоящем, а вера в будущее вдохновляет каждого зрителя.

Концерт Фараона в Москве 2026

Осенью 2026 года он снова выйдет на сцену ВТБ Арены, обещая несравненно яркое и насыщенное выступление перед десятитысячной аудиторией. Это будет возможность не только насладиться хитовыми песнями, но и ощутить близость артиста к своим поклонникам.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

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Ноябрь
19 ноября четверг
20:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 2000 ₽
20 ноября пятница
20:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 2300 ₽

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Pharaoh. Концерт в Москве Pharaoh. Концерт в Москве Pharaoh. Концерт в Москве Pharaoh. Концерт в Москве Pharaoh. Концерт в Москве

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