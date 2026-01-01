Pharaoh. Концерт в Москве

Фараон возвращается на сцену Москвы

Концерт Фараона в Москве — это событие, которое нельзя пропустить. Артист, чье влияние на российскую музыку стало поворотным моментом в середине 2010-х, продолжает разрушать границы однообразия и привносить свежие идеи на отечественную альтернативную сцену.

Каждое его шоу — это уникальное переживание и важная веха для многих слушателей. Глеб, более известный под псевдонимом Фараон, создает атмосферу, где ностальгия о прошлом встречается с актуальными размышлениями о настоящем, а вера в будущее вдохновляет каждого зрителя.

Концерт Фараона в Москве 2026

Осенью 2026 года он снова выйдет на сцену ВТБ Арены, обещая несравненно яркое и насыщенное выступление перед десятитысячной аудиторией. Это будет возможность не только насладиться хитовыми песнями, но и ощутить близость артиста к своим поклонникам.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!