Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

Джазовые исполнители Арсений Сурин и Алина Кириенко вновь приглашают вас в мир невероятного джаза! Эти талантливые вокалисты известны своими уникальными дуэтными программами, которые они представляют по всей стране.
В этот вечер в Баре Petter прозвучит новая эксклюзивная программа, наполненная волшебством музыки. Ваши любимые хиты будут исполнены в оригинальных джазовых аранжировках, создавая уникальную атмосферу и заставляя сердца биться в такт.
Концерт обещает стать ярким отражением разнообразия музыкального мира — от поп-музыки до классики рока. Легендарные классические мелодии и современные хиты зазвучат по-новому, и каждый номер станет настоящим открытием для зрителей.
В этом замечательном вечере примут участие:
Вечер в Баре Petter обещает стать неповторимым событием для настоящих ценителей музыки. Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших джазовых композиций!