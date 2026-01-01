Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

Новый джазовый вечер в Баре Petter

Джазовые исполнители Арсений Сурин и Алина Кириенко вновь приглашают вас в мир невероятного джаза! Эти талантливые вокалисты известны своими уникальными дуэтными программами, которые они представляют по всей стране.

В этот вечер в Баре Petter прозвучит новая эксклюзивная программа, наполненная волшебством музыки. Ваши любимые хиты будут исполнены в оригинальных джазовых аранжировках, создавая уникальную атмосферу и заставляя сердца биться в такт.

Разнообразие музыки

Концерт обещает стать ярким отражением разнообразия музыкального мира — от поп-музыки до классики рока. Легендарные классические мелодии и современные хиты зазвучат по-новому, и каждый номер станет настоящим открытием для зрителей.

Музыкальный состав

В этом замечательном вечере примут участие:

Василий Грачев (клавишные)

Дмитрий Олехов (ударные)

Дамир Халиулин (бас)

Федор Гречищев (труба)

Юрий Псянчин (тенор саксофон)

Даниил Воронин (альт саксофон)

Ольга Бахшиева (тромбон)

Вечер в Баре Petter обещает стать неповторимым событием для настоящих ценителей музыки. Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших джазовых композиций!