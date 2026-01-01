Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко
Билеты от 1500₽
Киноафиша Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новый джазовый вечер в Баре Petter

Джазовые исполнители Арсений Сурин и Алина Кириенко вновь приглашают вас в мир невероятного джаза! Эти талантливые вокалисты известны своими уникальными дуэтными программами, которые они представляют по всей стране.

В этот вечер в Баре Petter прозвучит новая эксклюзивная программа, наполненная волшебством музыки. Ваши любимые хиты будут исполнены в оригинальных джазовых аранжировках, создавая уникальную атмосферу и заставляя сердца биться в такт.

Разнообразие музыки

Концерт обещает стать ярким отражением разнообразия музыкального мира — от поп-музыки до классики рока. Легендарные классические мелодии и современные хиты зазвучат по-новому, и каждый номер станет настоящим открытием для зрителей.

Музыкальный состав

В этом замечательном вечере примут участие:

  • Василий Грачев (клавишные)
  • Дмитрий Олехов (ударные)
  • Дамир Халиулин (бас)
  • Федор Гречищев (труба)
  • Юрий Псянчин (тенор саксофон)
  • Даниил Воронин (альт саксофон)
  • Ольга Бахшиева (тромбон)

Вечер в Баре Petter обещает стать неповторимым событием для настоящих ценителей музыки. Не упустите возможность насладиться живым исполнением лучших джазовых композиций!

Купить билет на концерт Джазовый бранч | Арсений Сурин и Алина Кириенко

Помощь с билетами
Июнь
21 июня воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной
6+
Джаз
Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной
29 марта в 14:00 Эссе
от 750 ₽
Рома Жуков
18+
Поп
Рома Жуков
13 марта в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
24 июля в 18:30 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 1351 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше