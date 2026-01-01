Спектакль Синяя пирамидка

Синяя пирамидка
18+
О спектакле

Трагикомедия Алены Волковой по рассказу Рэя Брэдбери

Приготовьтесь к захватывающей истории, которая объединяет элементы трагикомедии и научной фантастики. Спектакль «Фантастическая трагикомедия» создан Алёной Волковой по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. В центре сюжета — идеальная семья, которой для счастья не хватает лишь идеального ребенка. Но, как показывает жизнь, судьба зачастую располагает иным образом.

Теперь молодым родителям предстоит справляться с вызовом: их ребенок родился в четвертом измерении. Что это означает для них? Каковы будут последствия? На эти вопросы постарается ответить спектакль, наполненный юмором и серьезными размышлениями о природе человеческих отношений и концепции счастья.

Команда спектакля

Режиссером постановки выступила Алёна Волкова, талантливый специалист, умеющий мастерски сочетать различные стили и направления. Художница Алиса Бакун-Феоктистова создала уникальный визуальный ряд, который погружает зрителей в атмосферу сказочных реалий Брэдбери.

В спектакле также задействованы замечательные актеры Наташа Шишина и Даниэль Папян, которые способны передать весь спектр эмоций и переживаний своих персонажей.

Для кого этот спектакль?

Если вы любите театральные представления, которые заставляют задуматься о важнейших вопросах жизни, то «Фантастическая трагикомедия» — это именно то, что вам нужно. Присоединяйтесь к исследованию сложных тем на сцене и насладитесь мастерством актеров в ярко оформленном спектакле!

Июнь
3 июня среда
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1200 ₽

