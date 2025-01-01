Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невский проспект
Киноафиша Невский проспект

Спектакль Невский проспект

Постановка
Эрмитажный театр 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам Николая Гоголя

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все» — эти слова открывают новую сцену, где классика литературы встречается с современным театром.

В новом спектакле второго поколения выпускников Владимира Рецептера перед зрителями разворачивается одна из самых загадочных повестей Н.В. Гоголя. Невский проспект становится причудливым пространством иллюзий, где переплетаются судьбы двух приятелей — художника Пискарева и поручика Пирогова. Обе истории похожи, но каждая из них словно отражена в кривом зеркале.

Сюжетные перипетии

Прогуливаясь по Невскому проспекту, наши герои встречают двух очаровательных незнакомок. На этом их приключения только начинаются. Художник, мгновенно влюбившись в брюнетку, решает следовать за ней, в то время как поручик, рассчитывающий на мимолетную интрижку, выбирает блондинку. Но чем завершится их увлекательное путешествие по зыбкому мареву белых ночей? Каковы будут последствия их выбора в этом волшебном и опасном мире?

Интересные факты

Спектакль погружает зрителей в атмосферу Санкт-Петербурга, наполненного романтикой и загадками. Знаете ли вы, что Невский проспект — это не только культурный, но и исторический центр города? Здесь сосредоточены многие театры, музеи и архитектурные памятники, которые вдохновляют художников и писателей на протяжении веков.

Приходите на спектакль и узнайте, как Невский проспект сможет изменить жизни двух друзей и их неожиданных спутниц в белые ночи Петербурга!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Семен Вашулевский
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская
Анна Дулова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Невский проспект Невский проспект Невский проспект

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
27 июля в 16:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Собор Парижской Богоматери
12+
Балет
Собор Парижской Богоматери
23 октября в 19:00 Михайловский театр
от 4000 ₽
Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
25 октября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше