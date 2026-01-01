Спектакль Маскарад времён Екатерины

Опера Геннадия Банщикова «Маскарад времён Екатерины» в музыкальном театре «Зазеркалье»

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» ждёт зрителей опера Геннадия Банщикова «Маскарад времён Екатерины». Это произведение предлагает современный взгляд на важнейшие события XVIII века, сочетая в себе политические коллизии и становление русского театра.

Спектакль охватывает судьбы первых актёров и их непростые отношения с властью, а также их безмерную любовь к Мельпомене. Главное действие разворачивается на фоне маскарада — популярного увеселения в дворцовой жизни того времени. Здесь этот элемент превращается в маскарад-фантасмагория, что позволяет одновременно вскрыть важнейшие исторические факты: восхождение на трон Петра III, дворцовые перевороты и приход к власти Екатерины II. Кроме того, затрагивается создание первого русского профессионального театра.

Опера посвящена Фёдору Волкову, основателю русского театра, и освещает его значимость в культурной истории России.

Команда создателей

Музыкальный руководитель и дирижёр — Павел Бубельников

Режиссёр-постановщик — Александр Петров

Сценография — Эмиль Капелюш

Костюмы — Стефания Граурогкайте

Балетмейстер-постановщик — Ирина Новик

Художник по свету — Игорь Фомин

Режиссёр — Ольга Фурман

Не менее важным является то, что все рассматриваемые в опере темы представлены с использованием современного музыкального языка, что является отличительной чертой творчества Геннадия Банщикова, одного из ведущих представителей петербургской композиторской школы.

Спектакль проходит с антрактом.