Спектакль Маскарад времён Екатерины

Маскарад времён Екатерины
Зазеркалье 12+
Продолжительность 110 минут
Опера Геннадия Банщикова «Маскарад времён Екатерины» в музыкальном театре «Зазеркалье»

В детском музыкальном театре «Зазеркалье» ждёт зрителей опера Геннадия Банщикова «Маскарад времён Екатерины». Это произведение предлагает современный взгляд на важнейшие события XVIII века, сочетая в себе политические коллизии и становление русского театра.

Спектакль охватывает судьбы первых актёров и их непростые отношения с властью, а также их безмерную любовь к Мельпомене. Главное действие разворачивается на фоне маскарада — популярного увеселения в дворцовой жизни того времени. Здесь этот элемент превращается в маскарад-фантасмагория, что позволяет одновременно вскрыть важнейшие исторические факты: восхождение на трон Петра III, дворцовые перевороты и приход к власти Екатерины II. Кроме того, затрагивается создание первого русского профессионального театра.

Опера посвящена Фёдору Волкову, основателю русского театра, и освещает его значимость в культурной истории России.

  • Музыкальный руководитель и дирижёр — Павел Бубельников
  • Режиссёр-постановщик — Александр Петров
  • Сценография — Эмиль Капелюш
  • Костюмы — Стефания Граурогкайте
  • Балетмейстер-постановщик — Ирина Новик
  • Художник по свету — Игорь Фомин
  • Режиссёр — Ольга Фурман

Не менее важным является то, что все рассматриваемые в опере темы представлены с использованием современного музыкального языка, что является отличительной чертой творчества Геннадия Банщикова, одного из ведущих представителей петербургской композиторской школы.

Спектакль проходит с антрактом.

14 июня воскресенье
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

