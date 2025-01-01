Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальный спектакль «12 стульев»
Киноафиша Музыкальный спектакль «12 стульев»

Спектакль Музыкальный спектакль «12 стульев»

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «12 стульев» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина

Фрик-кабаре на грани эпатажа

Вас ждет яркое и дерзкое шоу! Музыкальный спектакль «12 стульев» приглашает вас окунуться в атмосферу фрик-кабаре, где сочетаются любовь, азарт, свобода и неприкрытая сексуальность. Это уникальное авторское прочтение знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, ставшего символом авантюризма в русской литературе.

Новые грани классики

Режиссер Илья Архипов предложил зрителям смелую интерпретацию, перенося сюжет в мир эпатажа и экстравагантности. Жители города N предстают в совершенно новом свете — яркие, выразительные и многогранные. Каждый эстет найдет что-то своё в этом празднике жизни, наполненном смехом, грустью и размышлениями.

Зрелище, которое не забудется

Зрители станут свидетелями фееричного шоу, наполненного безумным гримом, откровенными танцами, невероятными костюмами и стильными декорациями. Известные хиты и блеск кабаре создадут неповторимую атмосферу, в которую невозможно не погрузиться. Как только занавес поднимется, начнется магия — незабываемое путешествие вместе с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым.

Будьте готовы к сюрпризам

Эта постановка обещает стать не только визуальным удовольствием, но и настоящим приключением. Возможно, именно вы окажетесь тем, кто найдет спрятанные в стульях драгоценности!

Приходите, чтобы стать частью этого волшебного и эксцентричного действа, где каждый найдет для себя что-то уникальное.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Арина Клементьева
Илья Архипов
Геннадий Спириденков
Антон Дмитров
Ирина Чумантьева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Безумие на сцене. Рецензия на спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре» в театре эстрады им. Райкина

Спектакль «12 стульев» в театре эстрады Райкина — это попытка дать знакомому роману новую форму. Текст Ильфа и Петрова настолько хорошо написан, что соревноваться с ним в остроумности довольно рискованно. Но режиссёр решил перенести действие в кабаре, именно так он представил мир, окружающий Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. Сегодня разберёмся, насколько это уместно, и стоит ли тратить время на постановку. Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре», театр эстрады Райкина, режиссёр Илья Архипов.

 

Читать дальше

Фотографии

Музыкальный спектакль «12 стульев» Музыкальный спектакль «12 стульев» Музыкальный спектакль «12 стульев» Музыкальный спектакль «12 стульев» Музыкальный спектакль «12 стульев» Музыкальный спектакль «12 стульев»

В ближайшие дни

Мамаша Кураж и ее дети
16+
Драма
Мамаша Кураж и ее дети
23 августа в 19:00 Городской театр
от 800 ₽
Носорог и…
16+
Комедия Премьера Драма
Носорог и…
18 сентября в 19:15 Легенда
от 1000 ₽
Высокая башня
16+
Премьера Моноспектакль
Высокая башня
22 августа в 19:30 Мастерская
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше