Спектакль Музыкальный спектакль «12 стульев»

Фрик-кабаре на грани эпатажа
Вас ждет яркое и дерзкое шоу! Музыкальный спектакль «12 стульев» приглашает вас окунуться в атмосферу фрик-кабаре, где сочетаются любовь, азарт, свобода и неприкрытая сексуальность. Это уникальное авторское прочтение знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, ставшего символом авантюризма в русской литературе.
Новые грани классики
Режиссер Илья Архипов предложил зрителям смелую интерпретацию, перенося сюжет в мир эпатажа и экстравагантности. Жители города N предстают в совершенно новом свете — яркие, выразительные и многогранные. Каждый эстет найдет что-то своё в этом празднике жизни, наполненном смехом, грустью и размышлениями.
Зрелище, которое не забудется
Зрители станут свидетелями фееричного шоу, наполненного безумным гримом, откровенными танцами, невероятными костюмами и стильными декорациями. Известные хиты и блеск кабаре создадут неповторимую атмосферу, в которую невозможно не погрузиться. Как только занавес поднимется, начнется магия — незабываемое путешествие вместе с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым.
Будьте готовы к сюрпризам
Эта постановка обещает стать не только визуальным удовольствием, но и настоящим приключением. Возможно, именно вы окажетесь тем, кто найдет спрятанные в стульях драгоценности!
Приходите, чтобы стать частью этого волшебного и эксцентричного действа, где каждый найдет для себя что-то уникальное.
Спектакль «12 стульев» в театре эстрады Райкина — это попытка дать знакомому роману новую форму. Текст Ильфа и Петрова настолько хорошо написан, что соревноваться с ним в остроумности довольно рискованно. Но режиссёр решил перенести действие в кабаре, именно так он представил мир, окружающий Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. Сегодня разберёмся, насколько это уместно, и стоит ли тратить время на постановку. Спектакль «12 стульев. Фрик-кабаре», театр эстрады Райкина, режиссёр Илья Архипов.