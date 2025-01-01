Меню
Синяя Борода
Киноафиша Синяя Борода

Спектакль Синяя Борода

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркая интерпретация сказки Шарля Перро

Приглашаем вас на веселую страшилку в двух действиях по знаменитой сказке Шарля Перро!

В Кукольном театре сказки «Синяя Борода» история совсем не так мрачна, как может показаться. Это увлекательное и жизнеутверждающее представление, которое заставит вас смеяться и улыбаться!

Погружение в тайны

Вас ждет путешествие в тайны средневекового замка, где вы увидите известные сокровища загадочного человека по прозвищу Синяя Борода. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающих событий, наполненных интригами и неожиданными поворотами!

Настоящая француженка

Убедитесь сами, что настоящая француженка всегда найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации!

Приходите и насладитесь этой яркой интерпретацией классической сказки, которая подарит вам радость и позитивные эмоции!

Режиссер
Игорь Игнатьев
В ролях
Эмилия Куликова
Александр Дулесов
Екатерина Стукалова
Валентин Морозов

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода Синяя Борода

