Спектакль Синяя Борода

Яркая интерпретация сказки Шарля Перро

Приглашаем вас на веселую страшилку в двух действиях по знаменитой сказке Шарля Перро!

В Кукольном театре сказки «Синяя Борода» история совсем не так мрачна, как может показаться. Это увлекательное и жизнеутверждающее представление, которое заставит вас смеяться и улыбаться!

Погружение в тайны

Вас ждет путешествие в тайны средневекового замка, где вы увидите известные сокровища загадочного человека по прозвищу Синяя Борода. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающих событий, наполненных интригами и неожиданными поворотами!

Настоящая француженка

Убедитесь сами, что настоящая француженка всегда найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации!

Приходите и насладитесь этой яркой интерпретацией классической сказки, которая подарит вам радость и позитивные эмоции!