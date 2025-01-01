Спектакль Слеза Дракона. Хрустальное шоу

Фэнтези шоу для детей

Погрузитесь в мистическое фэнтези в дворцовой эстетике! «Слеза дракона» — это захватывающая история, разворачивающаяся в замке, заточённом в хрусталь. Когда-то здесь жили драконы, но роковая встреча Принца Королевства с чёрно-белым Магом погубила их.

Легенда и искупление

Теперь настало время ворваться в легенду и исправить ошибки прошлого. Эта история предлагает вам стать частью таинственного бала-маскарада, который обернётся захватывающим поединком между злом и добром. В финале вас ждёт уникальная шахматная партия, определяющая судьбы героев.

Затерянный заколдованный мир

Станьте свидетелями того, как этот затерянный заколдованный мир возвращается к жизни. Вам предстоит отправиться по хрупкой и опасной хрустальной дорожке. И пусть свет надежды и любви укажет вам путь!

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 6+. Рекомендуется для детей от 9 лет.