Спектакль Слеза Дракона. Хрустальное шоу

О концерте/спектакле

Фэнтези шоу для детей

Погрузитесь в мистическое фэнтези в дворцовой эстетике! «Слеза дракона» — это захватывающая история, разворачивающаяся в замке, заточённом в хрусталь. Когда-то здесь жили драконы, но роковая встреча Принца Королевства с чёрно-белым Магом погубила их.

Легенда и искупление

Теперь настало время ворваться в легенду и исправить ошибки прошлого. Эта история предлагает вам стать частью таинственного бала-маскарада, который обернётся захватывающим поединком между злом и добром. В финале вас ждёт уникальная шахматная партия, определяющая судьбы героев.

Затерянный заколдованный мир

Станьте свидетелями того, как этот затерянный заколдованный мир возвращается к жизни. Вам предстоит отправиться по хрупкой и опасной хрустальной дорожке. И пусть свет надежды и любви укажет вам путь!

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 6+. Рекомендуется для детей от 9 лет.

Ноябрь
Декабрь
3 ноября понедельник
13:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
16:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
19:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
4 ноября вторник
12:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
15:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
18:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
6 декабря суббота
12:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
15:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
7 декабря воскресенье
12:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
15:00
Зоодепо в Московском зоопарке Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
от 1225 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
21 сентября воскресенье
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
16:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
5 октября воскресенье
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
16:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
12 октября воскресенье
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
16:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
25 октября суббота
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
15:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
8 ноября суббота
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
15:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
9 ноября воскресенье
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
15:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
30 ноября воскресенье
12:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽
15:00
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
от 1225 ₽

