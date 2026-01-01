Оповещения от Киноафиши
Бойцовский Клуб
Билеты от 600₽
Киноафиша Бойцовский Клуб

Спектакль Бойцовский Клуб

Постановка
Театр «Многоточие» 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О спектакле

Спектакль "Бойцовский клуб": поиск себя в мире противоречий

Театральная адаптация культового романа Чака Паланика "Бойцовский клуб" приглашает зрителей в напряженный мир, полный внутренних конфликтов и поисков смысла жизни. История следует за безымянным рассказчиком, страдающим от хронической бессонницы и живущим в серой рутине офисного клерка.

Необычная дружба и создание клуба

В поисках выхода из своего состояния герой начинает посещать группы поддержки, где встречает загадочного Тайлера Дердена. Их дружба становится отправной точкой для создания подпольного бойцовского клуба. Это место, где мужчины могут выплеснуть свою агрессию и попытаться найти себя через насилие.

Проект Разгром: вызов современному обществу

Клуб быстро перерастает в движение "Проект Разгром", целью которого становится разрушение потребительской культуры и возвращение к первобытным инстинктам. Однако по мере развития сюжета главный герой начинает осознавать, что Тайлер — это его альтер-эго, отражение его подсознательных желаний.

Эмоции и философия на сцене

Спектакль предлагает зрителям испытать весь спектр эмоций: от смятения и страха до восхищения и глубокого осознания уязвимости. Он затрагивает важные вопросы о природе человеческой души и современном обществе, побуждая задаться вопросом: кто мы на самом деле и какие ценности важны в нашей жизни?

Посетите "Бойцовский клуб" и станьте свидетелями сложной борьбы главного героя за истинную свободу, ведь её поиск начинается в нас самих.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Лили Журавлева
Эдгард Арутюнов
Петр Вакуленко
Артем Брагин
Андрей Дудников

Купить билет на спектакль Бойцовский Клуб

Помощь с билетами
Март
11 марта среда
19:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 600 ₽

Фотографии

Бойцовский Клуб Бойцовский Клуб Бойцовский Клуб Бойцовский Клуб Бойцовский Клуб

