В Дворце искусств «Премьера» вновь состоится любимый зрителями спектакль, который запомнится яркими музыкальными пародиями на легендарные фильмы. В этот раз Джеймс Бонд пролетит на вертолёте над Кубанским симфоническим оркестром, а в ладони гигантской обезьяны распустится цветок.
Спектакль включает в себя известные сцены из фильмов «Шербурские зонтики», «Мужчины и женщины», «Амели», «Ва-банка» и «Амаркорд». Зрителей ждут захватывающие спецэффекты, которые будут объединены с великолепной музыкой.
Спектакль «Симфония мирового кино» предлагает захватывающий опыт. Это новое прочтение партитур культовых фильмов в жанре музыкальной пародии стало ещё более насыщенным и разнообразным.
В проекте участвуют Кубанский симфонический оркестр, Музыкальный шоу-театр «Премьера», артисты Молодёжного театра и хор Межшкольного эстетического центра. Все они работают в команде, чтобы создать незабываемое шоу.
За оживление музыкальных партитур отвечают профессионалы своего дела:
