Возвращение музыкального спектакля «Симфония мирового кино»

В Дворце искусств «Премьера» вновь состоится любимый зрителями спектакль, который запомнится яркими музыкальными пародиями на легендарные фильмы. В этот раз Джеймс Бонд пролетит на вертолёте над Кубанским симфоническим оркестром, а в ладони гигантской обезьяны распустится цветок.

Спектакль включает в себя известные сцены из фильмов «Шербурские зонтики», «Мужчины и женщины», «Амели», «Ва-банка» и «Амаркорд». Зрителей ждут захватывающие спецэффекты, которые будут объединены с великолепной музыкой.

О спектакле

Спектакль «Симфония мирового кино» предлагает захватывающий опыт. Это новое прочтение партитур культовых фильмов в жанре музыкальной пародии стало ещё более насыщенным и разнообразным.

В проекте участвуют Кубанский симфонический оркестр, Музыкальный шоу-театр «Премьера», артисты Молодёжного театра и хор Межшкольного эстетического центра. Все они работают в команде, чтобы создать незабываемое шоу.

Творческая группа

За оживление музыкальных партитур отвечают профессионалы своего дела:

Денис Ивенский — автор идеи, дирижёр-постановщик и музыкальный руководитель, заслуженный деятель искусств Краснодарского края.

Александр Мацко — режиссёр-постановщик и балетмейстер, также заслуженный деятель искусств Краснодарского края.

Сергей Скорнецкий — художник-постановщик, лауреат премии «Золотая маска» (Москва).

Елена Нефедова — художник по костюмам.

Сергей Некозырев — автор видеоконтента.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который понравится как любителям музыкальных пародий, так и поклонникам классического кино.