Обречённые
Киноафиша Обречённые

Спектакль Обречённые

Постановка
Veritas 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-кабаре «Обречённые»

Как только вы переступите порог нашего заведения, вы станете обречены на честность перед собой. Кабаре «Desperado» существует не один десяток лет и славится не только эффектными шоу-программами, но и экстравагантными посетителями, сотрудниками и их жизненными историями.

Уникальная атмосфера

В зале вы сможете заметить женщину в мужском костюме, потягивающую виски за своим столиком. За ней с тоскливыми глазами следит местный бармен, а неподалёку старая актриса в чудной шляпе репетирует свою роль Джульетты. А вот новая официантка, подмигивая молодому хозяину «Desperado», ищет выгоду в каждом посетителе.

Необычные герои

Возле сцены с мечтательным взглядом и томиком Верлена сидит молодая постоялица, верующая в Бога и любовь с первого взгляда. Ах да, я вас замечу не сразу. Окажусь за одним из столов рядом с вами. Может, по правую руку, а может — по левую. Да-да, вы будете сидеть за столами, а не на привычных креслах в зрительном зале. Мы всё-таки в кабаре!

Неизбежная трагедия

Вы станете не просто посетителями, а свидетелями бесконечного дня, который закончится неизбежной трагедией. Почему неизбежной? Спросите себя сами. Можно ли разорвать порочный круг, не будучи честным с собой, своими желаниями и словами?

Уникальный формат

Спектакль-кабаре включает живую музыку, танцы, лёгкие закуски и прохладительные напитки. Это непривычный формат на привычной площадке. Станете ли вы спасением или окажетесь причиной вспышки раздора? Увидимся на последнем шоу!

Купить билет на спектакль Обречённые

Март
Апрель
11 марта среда
20:30
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 3500 ₽
12 марта четверг
20:30
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 3500 ₽
21 апреля вторник
20:30
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 4500 ₽
22 апреля среда
20:30
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64

