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Кошка, которая гуляла, где хотела
Киноафиша Кошка, которая гуляла, где хотела

Спектакль Кошка, которая гуляла, где хотела

Постановка
Новый театр кукол 6+
Режиссер Борис Ходырев
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

«Кошка, которая гуляла где хотела» по Р. Киплингу

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Кошка, которая гуляла где хотела», основанный на удивительной истории английского писателя Редьярда Киплинга. Эта пьеса подарит незабываемые моменты как детям, так и взрослым!

О чем спектакль?

Действие происходит в далекие времена, когда все домашние животные были еще дикими. Главный герой — кот, который гуляет где хочет, и не поддается приручению. В его приключениях пересекаются судьбы Женщины и Мужчины, которые впервые стремятся приручить диких зверей. Дикий Пес, Дикая Лошадь и Дикая Корова становятся первыми друзьями человека, но вот Кота приручить не удается.

Женщина и Мужчина заключают с Котом соглашение, и что из этого вышло, вы сможете узнать, посетив спектакль. Увлекательные приключения смелых и изобретательных героев помогут детям понять важные законы природы, а также такие понятия, как верность, настоящая дружба, долг и слово чести.

Каст и команда

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Бегун В.И.
  • Житникова О.Е.
  • Семенихин В.С.
  • Крывонижко И.А.
  • Карпенко М.Ю.
  • Максимов Б.Б.
  • Попруга Н.Ю.

Почему стоит увидеть спектакль?

Этот спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам. Удивительные приключения героев увлекут зрителей в мир дикой природы и помогут им лучше понять отношения между человеком и животными. Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачиваются яркие события, полные юмора и мудрости!

Ждем вас на нашем спектакле, который станет настоящим подарком для всей семьи!

Купить билет на спектакль Кошка, которая гуляла, где хотела

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В других городах
Август
Октябрь
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