Оперетта «О, Баядера!» в Музыкальном театре «Премьера»

Музыкальный театр «Премьера» приглашает зрителей на оперетту Имре Кальмана «О, Баядера!». Действие разворачивается вокруг индийского принца Раджами, который очарован актрисой Одеттой Даримонд, исполняющей роль Баядеры. Несмотря на её опасения, принц решает сделать ей предложение, что приводит к множеству неожиданных поворотов в сюжете.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль порадует зрителей обновлёнными декорациями и костюмами, а также классическим либретто с новыми персонажами и сюжетными линиями. В его создании участвуют солисты, хор, балет и симфонический оркестр театра, что обеспечивает яркий и насыщенный зрелищный эффект.

Тема любви и конфликта

История о любви принца и актрисы затрагивает важные вопросы различий между аристократами и артистами. Одетта, хоть и чувствует симпатию к Раджами, испытывает и страх перед его загадочностью. Однако, как это часто бывает в опереттах, любовь побеждает все невзгоды, и всё встаёт на свои места.

История создания

Премьера оригинальной оперетты состоялась в венском «Карлтеатре» 13 декабря 1921 года. Первая версия «Баядеры» на сцене Краснодарского музыкального театра была представлена 20 июня 2015 года. Однако история этой оперетты в Краснодаре началась гораздо раньше: первый спектакль был поставлен в 1970-х годах выдающимся режиссёром Тамарой Гогава.

Музыка и настроение

«Баядера» — одна из самых известных оперетт венгерского композитора Имре Кальмана. Она сочетает восточные мотивы с современными танцевальными мелодиями, такими как фокстрот, тустеп и джаз. Музыка Кальмана пряная и сладкая, как восточное лакомство, а чарующие мелодии погружают зрителей в мир, где мечты сливаются с реальностью.