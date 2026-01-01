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Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO
Киноафиша Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO

Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO

6+
Возраст 6+

О концерте

Хиты Imagine Dragons и Coldplay в симфоническом исполнении

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу, в которой произведения популярных групп Imagine Dragons и Coldplay прозвучат в уникальных оркестровых аранжировках при свечах.

Энергия Imagine Dragons

В первой части концерта зрители насладятся энергичными треками Imagine Dragons. Симфонические аранжировки подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных произведений. В программе:

  • Believer
  • Bones
  • Radioactive
  • Thunder
  • Whatever It Takes
  • Enemy
  • Warriors
  • Demons
  • Natural

Лирика Coldplay

Во второй части вечера зрители смогут насладиться лирическими и мелодичными композициями группы Coldplay. Знаковые произведения обретут новое звучание и дополнительную глубину в исполнении оркестра. В программе:

  • Clocks
  • Paradise
  • The Scientist
  • Sparks
  • Don't Panic
  • My Universe
  • Adventure of a Lifetime
  • Hymn For The Weekend
  • Viva La Vida

Концерт станет отличной возможностью для поклонников этих групп и любителей симфонических версий популярных песен насладиться музыкой в интимной и атмосферной обстановке.

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Август
Октябрь
Ноябрь
16 июля четверг
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3300 ₽
28 августа пятница
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1900 ₽
23 октября пятница
19:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 1900 ₽
25 октября воскресенье
18:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1900 ₽
13 ноября пятница
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1900 ₽

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