Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO

Хиты Imagine Dragons и Coldplay в симфоническом исполнении

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу, в которой произведения популярных групп Imagine Dragons и Coldplay прозвучат в уникальных оркестровых аранжировках при свечах.

Энергия Imagine Dragons

В первой части концерта зрители насладятся энергичными треками Imagine Dragons. Симфонические аранжировки подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных произведений. В программе:

Believer

Bones

Radioactive

Thunder

Whatever It Takes

Enemy

Warriors

Demons

Natural

Лирика Coldplay

Во второй части вечера зрители смогут насладиться лирическими и мелодичными композициями группы Coldplay. Знаковые произведения обретут новое звучание и дополнительную глубину в исполнении оркестра. В программе:

Clocks

Paradise

The Scientist

Sparks

Don't Panic

My Universe

Adventure of a Lifetime

Hymn For The Weekend

Viva La Vida

Концерт станет отличной возможностью для поклонников этих групп и любителей симфонических версий популярных песен насладиться музыкой в интимной и атмосферной обстановке.