Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую концертную программу, в которой произведения популярных групп Imagine Dragons и Coldplay прозвучат в уникальных оркестровых аранжировках при свечах.
В первой части концерта зрители насладятся энергичными треками Imagine Dragons. Симфонические аранжировки подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных произведений. В программе:
Во второй части вечера зрители смогут насладиться лирическими и мелодичными композициями группы Coldplay. Знаковые произведения обретут новое звучание и дополнительную глубину в исполнении оркестра. В программе:
Концерт станет отличной возможностью для поклонников этих групп и любителей симфонических версий популярных песен насладиться музыкой в интимной и атмосферной обстановке.