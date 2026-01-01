Турецкие сериалы. Мультимедийное шоу саундтреков

Возраст 12+

О концерте

Музыка турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный самым запоминающимся моментам турецких сериалов. Это не просто концерт, а возможность вспомнить самые яркие эмоции, которые вы переживали за просмотром любимых историй.

Звуки, пробуждающие воспоминания

Симфонический оркестр подарит новую жизнь знакомым мелодиям. Вы вновь почувствуете, как замирало сердце от переживаний Хюррем, как переживали за Кемалю и как надеялись на счастье Эды и Серкана. Каждая мелодия станет настоящей историей, оживляя в памяти самые трогательные моменты из палат, битв и любовных коллизий.

Программа концерта

В программе – как классические хиты, такие как «Великолепный век», «Королёк-птичка певчая», «Черная любовь» и «Чукур», так и современные новинки, включая «Зимородок», «Клюквенный щербет», «Правосудие», «Далекий город» и «Семья».

Идеальный вечер для любителей театра

Это шоу станет отличным способом провести вечер в компании знакомых и любимых мелодий. Вспомните, как любовь побеждала ненависть, а верность становилась дороже золота, и станьте частью уникального музыкального события!

Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
6 августа четверг
19:30
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 1800 ₽
3 октября суббота
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1800 ₽
13 октября вторник
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1800 ₽
29 октября четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 2400 ₽
7 ноября суббота
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1800 ₽
19 ноября четверг
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1900 ₽
5 декабря суббота
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1900 ₽
10 декабря четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2000 ₽

