Мот
Мот

12+
Возраст 12+

О концерте

Зажигательный концерт МОТа: не пропустите!

МОТ - один из самых ярких современных исполнителей страны, чей поэтический стиль и мелодии легко запоминаются с первых нот. Его песни, наполненные философией и эмоциями, заставляют сердца биться быстрее. Артист умеет сочетать душевные баллады о любви с зажигательными хип-хоп и RnB треками, что делает каждое выступление незабываемым.

Каждый концерт МОТа - это не просто выступление, а настоящее шоу. Вы сможете насладиться элегантным сочетанием «громкого караоке» и невероятных танцев, от которых сложно устоять. Десятилетний опыт артиста на сцене в компании лучших музыкантов страны обеспечивает качественный живой звук и непередаваемую атмосферу.

Хиты, которые вы полюбите

В репертуаре МОТа множество известных треков. «Август - это ты», «Капкан», «Случайности не случайны» и «Мама, я в Дубай» - это только небольшая часть его музыки. Каждая из песен обладает своим уникальным звучанием, что делает их актуальными для всех поколений слушателей.

Награды и признание

МОТ - неоднократный лауреат престижных музыкальных премий, таких как Золотой Граммофон, Муз Тв и Жара. Его работы получили признание не только у публики, но и у профессионалов, что подтверждает высокие награды в его коллекции.

Яркие телевизионные выступления

Не пропустите выступления МОТа на популярных федеральных каналах. Он является постоянным гостем таких шоу, как Вечерний Ургант и Камеди Клаб, а также участвует в праздничных концертах и фестивалях, таких как Жара и ВКонтакте.

Приходите на концерт МОТа и станьте частью этого незабываемого музыкального события!

Октябрь
6 октября вторник
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 2500 ₽
7 октября среда
19:00
Арена. Север Красноярск, 9 Мая, 74
от 2500 ₽

