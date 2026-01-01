Симфония Балдурс Гейт 3 - Оркестр CAGMO - Концерт в Москве

Музыка эпической вселенной: концерт оркестра CAGMO

Оркестр CAGMO представляет уникальную концертную программу, посвященную известной ролевой игре «Балдурс Гейт 3» (Baldur’s Gate 3). Это музыкальное событие перенесет вас в мир Забытых Королевств, наполненный магией и захватывающими приключениями.

«Балдурс Гейт 3» основана на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons (D&D). Игра переносит игроков в атмосферу классических ролевых партий, где важны не только тактические сражения, но и захватывающие сюжетные линии, где каждый выбор имеет значение.

Музыкальная программа оркестра CAGMO передает атмосферу загадочности и величия, которую наполнен мир «Балдурс Гейт 3». Каждый трек — это отдельная глава, отражающая густые леса, мрачные подземелья, напряженные битвы и героические свершения.

Приглашаем вас насладиться этим концертным событием и открыть для себя волшебный мир «Балдурс Гейт 3» вместе с оркестром CAGMO!