Цикл Музыкальные четверги с Московской консерваторией «Скрябин. Шуберт. Брамс»

Музыкальная вечерняя программа в Музее-квартире Гольденвейзера

Музей музыки с радостью приглашает вас на концерт, который станет частью партнёрской программы с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского. На сцене выступит лауреат международных конкурсов Артём Ваулин, исполняющий произведения великих композиторов.

Программа вечера

Вечер будет посвящён эволюции романтического духа в музыке. Вы услышите:

Трепетную и огненную музыку Александра Скрябина,

Исповедальную трагедию Франца Шуберта,

Поздние произведения великого Иоганнеса Брамса.

Специальное предложение для зрителей

В день концерта у посетителей будет возможность насладиться одной из временных выставок музея. Для получения дополнительной информации обращайтесь к администраторам.