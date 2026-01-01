Армир Ли & Modern Bop Electric Band

Современный джаз от Modern Bop Electric Band

В клубе Алексея Козлова выступит фанк-квартет Modern Bop Electric Band под руководством саксофониста Армира Ли. Группа исполняет джаз, RnB, соул, фанк и поп-музыку 1970-х — 2000-х годов, а также авторские композиции своего лидера. В ее репертуаре можно услышать хиты таких легенд, как Херби Хэнкок, Стиви Уандер, Мэри Джей Блайдж и Канье Уэст.

Армир Ли: восходящая звезда джаза

Армир Ли (Armir Lee) — саксофонист из Хьюстона с уникальным стилем и глубоким звучанием. Его музыка сочетает в себе элементы бибопа и постбопа, что позволяет свободно пересекать границы жанров и создавать впечатляющие композиции.

Ли начал свой путь в мире музыки, приняв участие в престижных фестивалях, таких как программа «Peer To Peer» Института Телониуса Монка и «Jazz Summer» Джейсона Морана. В свои двадцать лет он уже записывал и выступал с такими мастерами, как Кенни Баррон и Теренс Бланчард.

Жизнь в России и любовь публики

Сейчас Армир Ли продолжает свою карьеру в России, где уже более двух лет является резидентом клуба Алексея Козлова. Он стал одним из хедлайнеров «Moscow Jazz Festival» и завоевал сердца московской публики. Один из его концертов был номинирован на премию Радио Jazz.FM в категории «Концерт года».

В ходе выступления с Армиром Ли на сцене также выйдут таланты, такие как Антон Баронин (фортепиано), Артур Мартиросян (бас) и Давид Ткебучава (ударные).

