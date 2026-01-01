Оповещения от Киноафиши
О концерте

Встреча легенд российской хип-хоп сцены RAP.RU OLD SCHOOL

В Москве состоится незабываемый концерт RAP.RU OLDSCHOOL, на котором соберутся рэперы старой школы. Это уникальная возможность увидеть артистов, чьи пути пересекались на протяжении многих лет, и впервые увидеть их в одном выступлении.

Проект RAP.RU OLD SCHOOL специализируется на олдскульном хип-хопе и собрал под одной крышей исполнителей, внесших значительный вклад в развитие русского рэпа. Среди них — Sir-J, известный своими культовыми альбомами, такими как 5-Year Plan, Pregnant Wit Skillz и Вниз по ординате.

Кому стоит пойти на концерт

Этот концерт будет особенно интересен тем, кто ценит хип-хоп 90-х и 2000-х годов — ведь именно в это время формировалась основа русского рэпа. Фанаты олдскульной музыки и ее основоположники найдут в программе много знакомых и любимых треков.

Не пропустите возможность стать частью этого исторического события для отечественной хип-хоп культуры!

Октябрь
10 октября суббота
19:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 2500 ₽

