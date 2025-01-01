Меню
Сильва
Киноафиша Сильва

Спектакль Сильва

12+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Одна из самых знаменитых венгерских оперетт

Санктъ-Петербургъ Опера с радостью представляет постановку одной из самых известных оперетт венгерского композитора Имре Кальмана — «Сильва». Эта работа будет достойно дополнена классическими именами жанра, такими как Иоганн Штраус, Жак Оффенбах и Робер Планкетт.

История и название

Оперетта «Сильва», также известная под оригинальным названием «Королева чардаша», дебютировала в разгар Первой мировой войны, что сыграло свою роль в изменении названия и имён героев для российского зрителя. Интересно, что успех премьеры как в Вене, так и в Петербурге был настолько впечатляющим, что спектакль стал одним из самых ярких театральных событий по обе стороны фронта — как в России, так и в Австро-Венгрии.

Современное восприятие

Спустя 100 лет «Сильва» не потеряла своего очарования и актуальности. Вдохновенные мелодии этой оперетты продолжают пленять сердца новых поколений зрителей, даря им незабываемые эмоции и погружая в мир любви, страсти и музыки.

Приходите и окунитесь в волшебный мир оперетты «Сильва», чтобы вновь открыть для себя классические мелодии и увлекательный сюжет, который никогда не стареет!

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Сильва Сильва Сильва Сильва Сильва Сильва Сильва Сильва Сильва

